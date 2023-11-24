Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ

Экс-глава Фонда госимущества в деле о хищении и отмывании средств выступает руководителем и организатором. Вместе с ним подозревают еще 9 человек.

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Бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в дополнение к хищению 500 миллионов гривен средств госпредприятий теперь вменяют и "отмывание" 10 миллиардов. Об этом сообщает НАБУ 24 ноября.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обновили подозрение Сенниченко в деле о преступной организации, которая в течение 2019 — 2021 годов разворовала более 500 миллионов гривен "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

Подробности дела

Сенниченко в деле о преступной организации по хищению средств выступает руководителем и организатором, говорят в НАБУ. Вместе с ним на данный момент фигурируют еще 9 человек на следующих должностях:

приближенный к Сенниченко человек — соорганизатор;

советник Сенниченко;

два и. о. директора "Одесского припортового завода" (в разные периоды);

и. о. руководителя "Объединенная горно-химическая компания";

два владельца компании, которая победила на торгах по "Одесскому припортовому заводу";

еще два соучастника.

Отмечается, что преступная группа создавалась для того, чтобы взять под контроль важнейшие объекты управления ФГИУ в таких экономических отраслях, как добывающая, перерабатывающая, топливно-энергетическая и тому подобное.

Заключались договоры с подконтрольными преступникам компаниями, условия которых были невыгодны государству и одновременно позволяли участникам сговора получить неправомерную выгоду.

Что известно о Сенниченко

Дмитрий Сенниченко возглавил Фонд госимущества в сентябре 2019 года, уволили его 17 февраля 2022 года. 22 марта 2023 года Сенниченко получил первое подозрение.

По информации НАБУ, он нанес ущерб государству на 500 миллионов. В САП считают, что усилиями Сенниченко в органы управления АО "ОПЗ" назначались подконтрольные ему лица, которые позволяли завладеть средствами АО "ОПЗ". В упомянутых договорах предусматривалась переработка давальческого сырья по заниженной стоимости.

Как Фокус сообщал в мае 2023 года, рассмотрение дела об обвинениях НАБУ против экс-руководства Фонда госимущества (ФГИУ), Одесского припортового завода (ОПЗ) и Объединенной горно-химической компании (ОГХК) продолжалось в "закрытом" режиме, что затрудняло работу защиты и нарушало право подзащитных на беспристрастное рассмотрение. Об этом рассказал адвокат Андрей Цыганков, представляющий защиту одного из фигурантов дела Павла Присяжнюка.