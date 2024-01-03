СБУ викрила "блогерів", які публікували "прильоти" у Києві під час обстрілу (відео)

За словами речника СБУ, численні російські пропагандистські інформресурси миттєво підхопили розміщені у соцмережах фото і відео ворожих "прильотів".

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Служба безпеки України встановила мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ 2 січня. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко на офіційному телеграм-каналі спецслужби.

Він уточнив, що цю несанкціоновану відеозйомку ворожих "прильотів" по столиці України, яку "блогери" розмістили у соцмережах, миттєво "підхопили" численні пропагандистські канали та інформаційні ресурси Росії, зокрема телеграм-канал блогера Анатолія Шарія, якому інкримінують державну зраду.

"Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву", — уточнив Дехтяренко.

Він розповів, що під час вжиття відповідних заходів у "блогерів" виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації і поширення забороненого контенту.

"Наразі тривають комплексні перевірки, за результатами яких вирішуватиметься питання щодо притягнення винних до відповідальності", — запевнив речник СБУ.

При цьому Дехтяренко вкотре наголосив, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів заборонено.

"Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років ув’язнення", — уточнив представник Служби безпеки.

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"Засвітили" роботу ППО: СБУ демонтувала вебкамери в Києві (відео)

Фокус писав, що російські спецслужби зламали дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження у столиці. Таким чином ворог збирав дані для підготовки та коригування ударів по Києву 2 січня, розповіли в СБУ.

За словами українського волонтера, голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, вранці 2 січня Україна відбила масовану ракетну атаку із застосуванням великої кількості балістичних ракет. Він наголосив, що жодна країна світу не воювала з подібною зброєю.