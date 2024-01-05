У Києві затримали власника агрохолдингу, який постачає продукти для ЗС РФ на Херсонщині, — СБУ

В Офісі Генпрокурора заявили, що фігуранту повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Тепер чоловіку загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні. Чоловіка підозрюють у фінансуванні збройної агресії Російської Федерації. Про це у пʼятницю, 5 січня, повідомили в пресслужбі СБУ.

За інформацією правоохоронців, фігуранта затримали у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до Росії.

За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. В СБУ зазначили, що там вона працює в інтересах РФ.

"Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України", — йдеться у повідомленні.

Як інформують у пресслужбі, у травні 2022 року бізнесмен організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області". Відтоді підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації понад 100 тисяч рублів у вигляді податку.

СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачає продукти окупантам

Крім цього, додають в СБУ, агрокомпанія підозрюваного є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського "фонду підтримки учасників СВО", який створили указом президента Росії Володимира Путіна у квітні 2023 року.

"Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини", — запевняють правоохоронці.

Служба безпеки встановила, що командування окупаційних угруповань Росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки. Серед яких російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, котрими здійснюють обстріли по території Бериславського району.

У фігуранта провели обшуки: що знайшли

Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві правоохоронці вилучили документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", — наголошують в СБУ.

Бізнесмену повідомили про підозру

В Офісі Генпрокурора заявили, що фігуранту повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що СБУ оголосила про підозру власнику "Хортиці" Євгену Черняку у справі сплати 6 мільярдів податків у Росії. За інформацією правоохоронців, під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.