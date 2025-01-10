Стежив за військовими ЗСУ на базі в Німеччині: у шпигуна з РФ знайшли "високі технології" (фото)

Російський шпигун Орлін Русєв порівнював себе з персонажем фільмів про Джеймса Бонда. Агент керував шпигунською мережею, куратори дали їм завдання прослуховувати телефони українських військових, які проходили навчання управління батареями ЗРК Patriot.

Related video

Громадянин Болгарії, 46-річний російський шпигун Орлін Русєв порівняв себе з персонажем Джеймса Бонда "Q", коли ховався в гостьовому будинку в англійському місті Грейт-Ярмут і готував гаджети для викрадення й операцій зі спостереження. Про це пише британський таблоїд Daily Mirror із посиланням на заяву суду.

У гостьовому будинку на узбережжі він сховав масу гаджетів і секретних записуючих пристроїв. Орлін Русєв сказав своєму кураторові, що почувався як персонаж книжок і фільмів про Джеймса Бонда "Q", коли готував свої "шпигунські іграшки" для операцій з викрадення і спостереження по всій Європі.

Герой "Бондіани" "Q" був главою Q Branch, дослідницького центру британської Секретної служби.

Русєв міг отримувати інструкції від куратора Яна Марсалека, якого розшукують після скоєння технічного шахрайства на суму близько 2 млрд доларів, пов'язаного з компанією Wirecard. Русєв визнав себе винним в управлінні шпигунською мережею на користь росіян, але інші члени групи заперечують звинувачення.

Центральний кримінальний суд Олд-Бейлі повідомив, що за адресою Русева в Грейт-Ярмуті знайшли величезну кількість обладнання для прихованого спостереження.

Детективи знайшли тисячі дорогих предметів для стеження

Ще більше обладнання знаходилося в гостьовій квартирі на півночі Лондона, яку ділили Катрін Іванова і Бізер Дзамбазов, два ймовірних члени шпигунської мережі.

Серед тисяч предметів, знайдених детективами, були чорна кришка з прихованою камерою, літрова пластикова пляшка Coca-Cola з водонепроникною камерою за етикеткою і камера спостереження. Карту micro SD шпигун сховав у м'якій іграшці Міньйона у квартирі.

У гостьовому будинку Haydee в Грейт-Ярмуті було 33 номери, усередині трьох із них була значна кількість IТ-обладнання, яке використовував Русєв, повідомив прокурор Old Bailey.

Правоохоронці вилучили 3540 речових доказів за кількома адресами, включно з 1650 цифровими доказами. Присяжним показали "IMSI-грабер" Razor II, чорну металеву коробку, що перехоплює сигнал мобільних телефонів із прилеглого району. Його оцінили в 147 000 доларів.

Razor II виготовив невідомий виробник, його можна розгорнути в будь-якому місці. Менш технологічна система "Stealth" за 50 000 доларів "Stealth" була чорною скринькою розміром з пенал, яку можна було носити з собою і приховувати під верхнім одягом.

"Stealth" можна було використовувати для перехоплення або переривання цільових мобільних телефонних повідомлень. Вона може ідентифікувати окремий телефон за номерами IMSI та IMEI у разі використання разом із пристроєм визначення напрямку Jugular 4 ціною 18 500 доларів.

Шпигуни хотіли використати все це обладнання для прослуховування телефонів українських військовослужбовців на військовій базі США в Штутгарті, які проходять підготовку для управління батареями протиракетної оборони Patriot. Інформація дозволила б їм відстежити, звідки запускають ракети, але чоловіків заарештували в лютому 2024 року і план зірвався.

Більша частина техніки призначалася для запису відео та аудіо: наручний годинник, ручки, краватки, сонцезахисні окуляри, запальнички, автомобільний брелок і ювелірні вироби — підвіски з прихованою камерою і мікрофоном з SD-картою пам'яті, сережки з аудіозаписувальними пристроями. У деяких із них були SIM-карти для спілкування і передачі даних безпосередньо іншому члену шпигунської мережі.

Нагадаємо, у Харкові затримали російського шпигуна з ізраїльським паспортом Олександра Мірошниченка. Він виявляв місця розташування військових ЗСУ в Харківській області.

Фокус раніше писав про шпигунський скандал, у який потрапив принц Ендрю, молодший брат британського короля Чарльза. Принц дружив із громадянином Китаю Яном Тенбо, пов'язаним з урядом КНР.