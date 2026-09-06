"Фактично це початок справжньої війни з Росією": Лавров висловився про БПЛА, знайдені в аеропорту Лейпцига

Міністр закордонних справ Сергій Лавров прокоментував звинувачення Німеччини у бік Росії щодо інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига.

Російський міністр заявив, що звинувачення на адресу Росії у зв'язку з інцидентом з БПЛА, знайденим в аеропорту Лейпцига, є "за великим рахунком початком такої справжньої війни", повідомляє агенство ТАСС.

"Це загалом початок такої війни справжньої. Вигнали генеральне консульство з Бонн, Російський будинок у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої вітчизняної війни, вірніше, німці також свої дипломатичні місії закривали. Вони знову хочуть війни. Мерц іде, по суті, нам війну оголошувати. І уроки історії не вивчені зовсім. Це небезпечне явище", — сказав Лавров.

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Також Лавров заявив, що російське керівництво зробить відповідні висновки.

Атака РФ на аеропорт Лейпцига: що відомо

Нагадаємо, що ввечері 4 серпня в аеропорту Лейпцига було виявлено безпілотник із вибухівкою. У безпосередній близькості від нього перебувало кілька українських вантажних літаків. Аеропорт вважається центром доставки військової допомоги Україні в рамках війни проти Росії. Пізніше було знайдено ще два дрони.

25 серпня видання Tagesschau повідомляло, що за 10 днів після інциденту у Лейпцигу було знайдено третій дрон із вибухівкою.

Також раніше CNN писало, що дрон, який намагалися підірвати в аеропорту Лейпцига, був російським.

Після цього у Німеччині заявили, що відповідальність за спробу диверсії в аеропорту Лейпцига несе Росія. Уряд Німеччини, серед іншого, наказав закрити Генеральне консульство Росії в Бонні з 18 вересня та викликати російського посла. Крім того, буде розірвано контракт на оренду "Російського дому" в Берліні, а також посилено контроль за в’їздом російських громадян.

Також у Німеччині викрили мережу з 20 шпигунів РФ, які прикривалися під імунітетом дипломатів.