Німеччина звинуватила РФ в атаці БПЛА на аеропорт Лейпцига: закривають "Русский дом" в Берліні

За даними німецького уряду, відповідальність за спробу диверсії в аеропорту Лейпцига 4 серпня несе Росія. Через це, серед іншого, буде закрито "Російський дім" у Берліні. У МЗС Росії вже заявили, що дадуть відповідь на "антиросійські заходи".

Федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт заявив на спільній прес-конференції з федеральним міністром закордонних справ Йоганном Вадефулем, що висновки німецьких органів безпеки та європейських партнерів "чітко вказують на причетність Росії", повідомляє Tagesschau.

У Німеччині заявили, що відповідальність за диверсію несе Росія

Добріндт зазначив, що на місці злочину було виявлено безпілотник, вибухівку та детонаційне обладнання, які вже зустрічалися під час інших російських гібридних операцій та російської агресивної війни проти України.

"Технології, що використовуються на місці, та взаємодія окремих елементів — професійні й свідчать про високий рівень технічної компетентності та значні організаційні зусилля у плануванні та виконанні. Спроба нападу "відноситься до сфери діяльності агентів нижчого рівня", — сказав Добріндт.

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Вадефуль наголосив, що уряд Німеччини виходить з того, що "Німеччина була і буде мішенню для подальших подібних атак з боку Росії", хоча Німеччина й не перебуває у стані війни з Росією, вона є "мішенню для військових дій".

Уряд Німеччини, серед іншого, наказав закрити Генеральне консульство Росії в Бонні з 18 вересня та викликати російського посла. Крім того, буде розірвано контракт на оренду "Російського дому" в Берліні, а також посилено контроль за в’їздом російських громадян. Буде посилено тиск на російський "тіньовий флот", а уряд Німеччини домагатиметься від ЄС санкцій проти інших відповідальних російських чиновників.

"Нас не залякати. Наше послання російському керівництву чітке: ми не дозволимо російським атакам розколоти чи залякати нашу соціальну єдність. Уряд рішуче продовжуватиме курс на підтримку України та зміцнення власної оборони", — заявив Вадефуль.

Санкції за спробу диверсії в Лейпцигу — реакція Росії

При цьому в Росії вже встигли висловитися. Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що РФ відповість на "антиросійські заходи" Німеччини.

А прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Німеччина продовжує йти шляхом ескалації".

"Звинувачення на адресу Росії після інциденту в Лейпцигу не підкріплені жодними аргументами з боку Берліна", — заявив Дмитро Пєсков.

Однак НАТО та ЄС пообіцяли Німеччині свою підтримку. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс захищатиме своїх членів від "будь-якої загрози". Він запевнив канцлера Фрідріха Мерца, що НАТО "повністю й беззастережно підтримує Німеччину": "Спроби Росії залякати нас, підірвати нашу єдність і послабити нашу готовність підтримати Україну марні й зазнають невдачі".

ЄС також "повністю й беззастережно" підтримує Німеччину, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: "ЄС залишається єдиним, незважаючи на ці серйозні та дедалі частіші інциденти".

Нагадаємо, ввечері 4 серпня в аеропорту Лейпцига було виявлено безпілотник із вибухівкою. У безпосередній близькості від нього перебувало кілька українських вантажних літаків. Аеропорт вважається центром доставки військової допомоги Україні в рамках війни проти Росії. Пізніше було знайдено ще два дрони.

Через 10 днів було знайдено третій дрон із вибухівкою. Також слідчі вилучили технічний пристрій, який, ймовірно, використовувався для керування цим безпілотником.