Германия обвинила РФ в атаке БПЛА на аэропорт Лейпцига: закрывается "Русский дом" в Берлине

По данным немецкого правительства, ответственность за попытку диверсии в аэропорту Лейпцига 4 августа несет Россия. За это, среди прочего, будет закрыт "Русский дом" в Берлине. В МИД России уже заявили, что ответят на "антироссийские меры".

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт заявил на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Йоганном Вадефуль, что выводы немецких органов безопасности и европейских партнеров "явно указывают на причастность России", сообщает Tagesschau.

В Германии сказали, что за диверсию несет ответственность Россия

Добриндт отметил, что на месте преступления были обнаружены беспилотник, взрывчатка и детонационная техника, известные по другим российским гибридным операциям и по российской агрессивной войне против Украины.

"Используемые на месте технологии и взаимодействие отдельных элементов - профессиональные и демонстрируют высокий уровень технической компетентности и значительные организационные усилия в планировании и выполнении. Осуществление попытки нападения "относится к сфере деятельности агентов низшего уровня", — сказал Добриндт.

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Вадефуль подчеркнул, что правительство Германии исходит из того, что "Германия была и будет мишенью для дальнейших подобных атак со стороны России", хоть Германия и не находится в состоянии войны с Россией, она является "мишенью для военных действий".

Правительство Германии, среди прочего, распорядилось закрыть Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября и вызвать российского посла. Кроме того, будет расторгнут контракт на аренду "Русского дома" в Берлине, а также ужесточен контроль за въездом российских граждан. Будет усилено давление на российский "теневой флот" и правительство Германии будет добиваться от ЕС санкций против других ответственных российских чиновников.

"Нас не запугать. Наше послание российскому руководству ясно: мы не позволим российским атакам расколоть или запугать наше социальное единство. Правительство будет решительно продолжать курс на поддержку Украины и укрепление собственной обороны", — заявил Вадефуль.

Санкции за попытку диверсии в Лейпциге — реакция России

При этом в России уже успели высказаться. Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ ответит на "антироссийские меры" Германии.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Германия идет по дальнейшему пути эскалации".

"Обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина", - заявил Дмитрий Песков.

Однако НАТО и ЕС пообещали свою поддержку Германии. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет защищать своих членов от "любой угрозы". Он заверил канцлера Фридриха Мерца, что НАТО "полностью и безоговорочно поддерживает Германию": "Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и ослабить нашу готовность поддержать Украину тщетны и потерпят неудачу".

ЕС также "полностью и безоговорочно" поддерживает Германию, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "ЕС остается единым, "несмотря на эти серьезные и все более частые инциденты".

Напомним, вечером 4 августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен беспилотник с взрывчаткой. В непосредственной близости от него находилось несколько украинских грузовых самолетов. Аэропорт считается центром доставки военной помощи Украине в рамках войны против России. Позже были найдены еще два дрона.

Через 10 дней был найден третий дрон со взрывчаткой. Также следователи изъяли техническое устройство, которое, возможно, использовалось для управления этим беспилотником.