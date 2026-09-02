"Они заслуживают прямого удара": Медведев пригрозил атакой на Берлин в ответ на санкции

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия якобы выдвинула против России недоказанные обвинения в нападении на аэропорт Лейпцига. В ответ он заявил, что немецкие заводы по производству военной техники заслуживают прямого удара.

Об этом Медведев написал в своём сообщении в Telegram.

Он назвал диверсию "выдуманной" и заявил, что она является "самой мягкой формой наказания" для нынешнего руководства Германии.

"Они заслуживают прямого удара по всем немецким предприятиям по производству военной техники для бандеровской клики. И, вполне вероятно, и по некоторым другим объектам в Берлине", — написал Медведев.

Кроме того, он прокомментировал угрозы в адрес гражданской авиации в воздушном пространстве России. По его словам, глава государства уже охарактеризовал их как "заявление бандеровского режима о государственном терроризме".

Відео дня

"С террористами переговоры не ведут и отвечают на их действия ответными мерами", — заявил Медведев.

Кроме того, он назвал спонсорами террора лидеров западных стран, прежде всего европейских. В конце своего поста Медведев отметил, что они часто ездят в Киев на поезде.

1 сентября правительство Германии заявило, что считает Россию ответственной за попытку атаки с использованием дронов на аэропорт Лейпциг/Галле 4 августа. Глава МВД Александр Добриндт заявил, что к такому выводу привели результаты полицейского расследования, характер происшествия и данные спецслужб.

Напомним, инцидент в аэропорту Лейпцига произошел вечером 4 августа. Там обнаружили беспилотник со взрывчаткой, неподалеку от которого находились несколько украинских грузовых самолетов. Аэропорт является центром доставки военной помощи Украине в войне против России. Впоследствии там обнаружили ещё два беспилотника.

Через десять дней правоохранители обнаружили третий дрон со взрывчаткой. Также следователи изъяли техническое устройство, которое, по всей видимости, использовалось для управления беспилотником.

В России отреагировали на решение Германии. Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на "антироссийские меры" Берлина.