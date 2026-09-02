"Вони заслуговують прямого удару": Медведєв пригрозив атакою на Берлін у відповідь на санкції

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Німеччина нібито висунула Росії недоведені звинувачення в атаці на аеропорт Лейпцига. У відповідь він заявив, що німецькі виробництва військової техніки заслуговують на прямий удар.

Про це Медведєв написав у своєму дописі в Telegram.

Він назвав диверсію “придуманою” та заявив, що вона є “найслабшою формою покарання” для нинішнього керівництва Німеччини.

“Вони заслуговують прямого удару по всіх німецьких виробництвах військової техніки для бандерівської кліки. А цілком імовірно, і по деяких інших місцях у Берліні”, — написав Медведєв.

Також він прокоментував погрози щодо цивільної авіації в небі Росії. За його словами, глава держави вже визначив їх як “заявку бандерівського режиму на державний тероризм”.

“З терористами переговорів не ведуть і відповідають на їхні дії зустрічною відплатою”, — заявив Медведєв.

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Окремо він назвав спонсорами терору глав західних країн, передусім європейських. Наприкінці допису Медведєв зазначив, що вони часто їздять до Києва потягом.

Німецький уряд 1 вересня заявив, що вважає Росію відповідальною за спробу атаки дронами на аеропорт Лейпциг/Галле 4 серпня. Глава МВС Александер Добріндт заявив, що до такого висновку привели результати поліцейського розслідування, характер події та дані спецслужб.

Нагадаємо, інцидент в аеропорту Лейпцига стався ввечері 4 серпня. Там виявили безпілотник із вибухівкою, неподалік від якого перебували кілька українських вантажних літаків. Аеропорт є центром доставки військової допомоги Україні у війні проти Росії. Згодом там знайшли ще два безпілотники.

Через десять днів правоохоронці виявили третій дрон із вибухівкою. Також слідчі вилучили технічний пристрій, який, імовірно, використовували для керування безпілотником.

У Росії відреагували на рішення Німеччини. Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва відповість на “антиросійські заходи” Берліна.