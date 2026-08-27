Дрон в Лейпциге связан с российским ГРУ: он должен был сорвать поставки оружия в Украину, — ABC News

Дрон со взрывчаткой, обнаруженный в начале августа в аэропорту немецкого Лейпцига рядом с украинским самолетом, связан с российской военной разведкой. Он имел признаки устройств, которые обычно использует Главное разведывательное управление России (ГРУ).

Американский чиновник, знакомый с результатами расследования инцидента, пояснил, что взрывчатка на беспилотнике и конструкция самого дрона были "типичными" для тех, которые обычно использует ГРУ. Об этом сообщило издание ABC News.

Представитель американской разведки сообщил, что устройство не взорвалось, поскольку его механизм срабатывания был отключен. Федеральная полиция Германии сообщила журналистам, что "в связи с продолжающимся расследованием дальнейших комментариев не будет".

Дрон должен был сорвать поставки оружия в Украину

СМИ обратили внимание на то, что аэропорт Лейпцига является крупным грузовым узлом. Его часто используют американские союзники и представители стран НАТО для транспортировки оружия в Украину.

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Следователи, расследующие инцидент, полагают, что дрон со взрывчаткой предназначался для вывода из строя самолетов, припаркованных на аэродроме. Вероятной целью такой диверсии называют срыв поставок в Украину, а также своего рода предупреждение правительству Германии о дальнейшей военной поддержке страны.

На фоне этого инцидента американские чиновники заявили, что этот аэропорт ранее уже становился объектом "многочисленных операций, которые, как подозревается, были осуществлены российскими диверсантами". Отмечается, что с января 2026 года в аэропорту произошло 18 инцидентов с беспилотниками, которые привели к сбоям в авиаперевозках.

Напомним, 25 августа издание Tagesschau сообщало, что через 10 дней после инцидента в Лейпциге был обнаружен третий дрон со взрывчаткой.

Кроме того, ранее CNN сообщало, что дрон, который пытались взорвать в аэропорту Лейпцига, был российского производства.