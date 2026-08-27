Дрон у Лейпцигу пов'язаний з російським ГРУ: він мав порушити постачання зброї Україні, — ABC News

Дрон із вибухівкою, який на початку серпня виявили в аеропорту німецького Лейпцига поблизу українського літака, пов'язаний із російською військовою розвідкою. Він мав ознаки пристроїв, які зазвичай використовує Головне розвідувальне управління Росії (ГРУ).

Американський посадовець, обізнаний із результатами розслідування інциденту, пояснив, що вибухівка на безпілотнику та конструкція самого дрона були "типовими" для тих, які зазвичай застосовує ГРУ. Про це повідомило видання ABC News.

Представник американської розвідки розповів, що пристрій не вибухнув, оскільки його механізм спрацьовування був відключений. Федеральна поліція Німеччини повідомила журналістам, що "у зв’язку з продовженням розслідування подальших коментарів не буде".

Дрон мав порушити постачання зброї Україні

Медіа звернуло увагу, що аеропорт Лейпцига є великим вантажним вузлом. Його часто застосовують американські союзники і представники країн НАТО для транспортування зброї для України.

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Слідчі, які розслідують інцидент, вважають, що дрон із вибухівкою був призначений для виведення з ладу літаків, припаркованих на аеродромі. Ймовірною ціллю такої диверсії називають порушення постачань до України, а також свого роду попередження уряду Німеччини про подальшу військову підтримку країни.

На тлі цього інциденту американські чиновники заявили, що цей аеропорт раніше вже ставав об’єктом "численних операцій, які, як підозрюється, були здійснені російськими диверсантами". Зазначається, що з січня 2026 року в аеропорту сталося 18 інцидентів із безпілотниками, які спричинили збої у повітряних перевезеннях.

Нагадаємо, 25 серпня видання Tagesschau повідомляло, що за 10 днів після інциденту у Лейпцигу було знайдено третій дрон із вибухівкою.

Також раніше CNN писало, що дрон, який намагалися підірвати в аеропорту Лейпцига, був російським.