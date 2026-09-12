Сліди ведуть до ГРУ: у Німеччині встановили підозрюваних у диверсії біля українського літака

Один із диверсантів, якого підозрюють у інциденті з українським літаком в Лейпцигу, є громадянином Білорусі. Інший, росіянин, пов'язаний з військовою розвідкою.

Правоохоронці встановили особи підозрюваних у диверсії біля українського літака в німецькому Лейпцигу на початку серпня. Про це пише видання Welt з посиланням на матеріали слідства.

Один з них, Олег Л., ймовірно, пов'язаний з зовнішньою розвідкою міністерства оборони Росії та відповідав за логістику.

Чоловік, який вже повернувся до РФ, дістався Німеччини через Туреччину, а потім полетів у Сербію.

Правоохоронці, як стверджується, знали про його зв'язок з ГРУ, ще коли той прилетів у ФРН, але стеження за громадянином РФ не встановлювали. Особу ж підозрюваного вдалося встановити завдяки ДНК, взятій з рукавички, за допомогою якої Олег Л. керував дроном. Чоловік вже раніше мав судимості у Фінляндії та Литві, а у Польщі його вважають причетним до підпалу магазину.

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Німецькі слідчі вважають, що вибухівка потрапила до Німеччини через Болгарію і Сербію, після чого її сховали на околицях аеропорту Лейпцига. Поліція за допомогою даних з орендованої підозрюваними автівки виявила кілька можливих схованок з вибухівкою.

Згідно з висновками слідчих, для знищення літака "Антонов" у аеропорту диверсанти використали близько 1,8 кілограма вибухівки Semtex. І якби вибуховий заряд спрацював біля борта, наповненого 25 000 літрами гасу, потужний вибух знищив би частину аеропорту. Утім, вибуху не сталося, бо відірвався детонатор.

Другим підозрюваним, який зазначає видання, є громадянин Білорусі Андрій К.

Інцидент з українським літаком у Німеччині

У ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон із вибуховим пристроєм. Через це роботу аеропорту тимчасово призупинили, а на місце прибули сапери для його знешкодження.

Телекомпанія CNN інформувала, що дрон, який намагалися підірвати в аеропорту Лейпцига, був російським.

Німуцькі правоохоронціі шукали ще один дрон.

Нагадаємо, 25 серпня видання Tagesschau повідомляло, що за 10 днів після інциденту у Лейпцигу було знайдено третій дрон із вибухівкою.

Після цього у Німеччині заявили, що відповідальність за спробу диверсії в аеропорту Лейпцига несе Росія. Уряд Німеччини, серед іншого, наказав закрити Генеральне консульство Росії в Бонні з 18 вересня та викликати російського посла.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що звинувачення на адресу Росії у зв'язку з інцидентом з БПЛА, знайденим в аеропорту Лейпцига, є "початком справжньої війни", в заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що виробники військової техніки у Німеччині заслуговують на "прямий удар".