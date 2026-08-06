З'явилися нові деталі інциденту з українським літаком у Німеччині: у справі шукають другий дрон

У Німеччині після зіткнення українського вантажного літака з невідомим об'єктом біля аеропорту Лейпцига продовжують шукати частини можливого другого дрона. Після посадки в Ганновері на літаку виявили незначні пошкодження.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер в ефірі Ntv.

За його словами, слідчі продовжують пошуки уламків імовірного другого безпілотника. У Земельному кримінальному відомстві Саксонії уточнили, що пошукові роботи відновили вранці наступного дня після інциденту.

Напередодні правоохоронці повідомили, що дрон із вибухівкою знайшли на південній злітно-посадковій смузі аеропорту Лейпцига неподалік українського транспортного літака Ан-124.

Через закриття смуги вантажний літак DHL був змушений повторно набрати висоту, після чого, за даними слідства, міг зіткнутися з другим невідомим літальним об'єктом.

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Літак безпечно приземлився в Ганновері, де фахівці виявили легкі пошкодження. Розслідування триває, а поліція не виключає версію саботажу.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон із вибуховим пристроєм. Через це роботу аеропорту тимчасово призупинили, а на місце прибули сапери для його знешкодження.

Під час закриття злітно-посадкової смуги один із вантажних літаків був змушений піти на друге коло. Після цього приблизно за шість кілометрів від аеропорту він зіткнувся з невідомим об'єктом і згодом безпечно приземлився в Ганновері, де виявили незначні пошкодження.

Поліція розслідує інцидент як можливу диверсію. Правоохоронцям поки не вдалося встановити оператора дрона, а після завершення першочергових слідчих дій роботу аеропорту відновили.

У травні 2026 року директор Центру ООН із боротьби з тероризмом Мауро Мієдіко попередив, що розвиток безпілотників і технологій штучного інтелекту збільшує ризики ядерного тероризму. Він зазначив, що в майбутньому терористи можуть використати дрони для доставки так званої "брудної бомби". Водночас Мієдіко наголосив, що жодного випадку ядерного тероризму досі не зафіксовано, хоча деякі угруповання, зокрема "Аль-Каїда", публічно заявляли про подібні наміри.