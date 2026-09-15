Польша в срочном порядке возводит укрепления у границы с Украиной: первые фото и факты

В рамках масштабной программы "Щит Восток" польские саперы приступили к срочному сооружению бастионов HESCO и наблюдательных постов вблизи ключевых пунктов пропуска на границе с Украиной.

Польские военные продолжают работы по укреплению восточной границы страны в рамках программы "Восточный щит" (Tarcza Wschód). Речь идет о строительстве инженерных укреплений, систем наблюдения и другой инфраструктуры, призванной усилить защиту польской территории. О проведении таких работ сообщило Х Генеральное командование родов войск Вооруженных сил Польши.

Где именно возводятся укрытия и кто в этом участвует

По данным военного командования, непосредственную охрану границы и инженерную поддержку Пограничной службе Польши (в частности, Надбужанскому отделу) обеспечивают военнослужащие 4-го и 18-го саперных полков.

Среди задач, о которых сообщило командование, — обустройство наблюдательно-охранных постов вблизи польско-украинской границы.

Видео дня

Специальные наблюдательно-охранные пункты и защитные барьеры возводятся вблизи ключевых автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска:

"Дорогуск" (с украинской стороны — "Ягодин");

(с украинской стороны — "Ягодин"); "Медика" (с украинской стороны — "Шегини");

(с украинской стороны — "Шегини"); "Корчова" (с украинской стороны — "Краковец").

В то же время обустройство постов у польско-украинской границы не означает изменения режима работы самих пунктов пропуска. Речь идет об отдельных мерах по инженерному и охранному обеспечению пограничной инфраструктуры.

Польские военные укрепляют восточную границу Фото: Генеральное командование ВС Польши

Что такое "Восточный щит"

"Восточный щит" (Tarcza Wschód) — это масштабная польская государственная программа по созданию оборонной инфраструктуры вдоль восточной и северо-восточной границ страны. Правительство Польши утвердило её в мае 2024 года, а реализация запланирована на 2024–2028 годы. На программу выделено около 10 млрд злотых из государственного бюджета.

Изначально проект был сосредоточен прежде всего на участках границы Польши с Россией и Беларусью. Однако новые инженерные и охранные мероприятия проводятся также на других участках восточной границы Польши. В частности, польские военные сообщают об инженерной поддержке пограничной службы и обустройстве наблюдательно-охранных постов в районах пунктов пропуска на границе с Украиной. Это касается, в частности, районов Дорогуска, Медыки и Корчовой.

В целом программа охватывает почти 700 км восточной границы Польши. Согласно первоначальным планам, примерно на 400–500 км этого участка должны быть построены различные элементы фортификационной и инженерной инфраструктуры.

Общая концепция предусматривает создание системы, призванной повысить устойчивость польской обороны, затруднить передвижение потенциального противника и в то же время обеспечить большую свободу действий для польских войск.

Что именно строит Польша

"Восточный щит" — это не просто одна линия бетонных укреплений. Польша создает комплексную систему, в которую входят:

фортификационные сооружения и укрытия;

противотанковые рвы и инженерные заграждения;

системы обнаружения, предупреждения и слежения;

военные системы наблюдения;

логистические узлы и передовые оперативные базы;

склады для военных материалов и техники;

инфраструктура для систем противодействия беспилотникам;

укрепленные дороги, мосты и подъездные пути;

подготовленные участки для переправ через водные преграды;

укрытия для военнослужащих и частично для гражданского населения.

Отдельное направление — контрмобильность, то есть создание препятствий, способных замедлить или ограничить движение военной техники противника. Для этого предусмотрены противотанковые рвы, укрепление естественных препятствий, подготовка дорог и мостов к возможной блокировке и другие инженерные решения.

В Министерстве обороны Польши отмечают, что "Восточный щит" является частью более широкой системы укрепления восточного фланга НАТО.

Кто отвечает за инфраструктуру

В июле 2026 года в польских Вооружённых силах был создан Компонент пограничной обороны. В его состав вошли четыре бригады: Подляская, Варминско-Мазурская, Надбужанская и Перемышльская.

Министерство обороны Польши сообщало, что эти подразделения должны, в частности, отвечать за управление инфраструктурой "Восточного щита", укреплениями и складами, а также взаимодействовать с Пограничной службой.

Таким образом, работы на польской границе охватывают не только строительство отдельных укреплённых позиций. Польша постепенно создаёт комплексную систему инженерной защиты, наблюдения и обеспечения войск.

Для чего используется HESCO Bastion

В рамках инженерных работ польские военные используют, в частности, системы HESCO Bastion. Это модульные конструкции из металлической сетки и геотекстильного материала, которые заполняют грунтом или другим наполнителем.

Такие конструкции позволяют быстро создавать защитные барьеры, укреплённые позиции и другие полевые сооружения. Их преимущество заключается в том, что отдельные модули можно быстро устанавливать и заполнять непосредственно на месте.

Польские военные укрепляют восточную границу Фото: Генеральное командование ВС Польши

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения России Польша и другие страны Европы могли бы быстро нанести Москве серьёзный ущерб благодаря превосходству в авиации. Он предположил, что европейским силам потребовалось бы около шести недель, чтобы вывести из строя оставшиеся российские нефтеперерабатывающие мощности.

Николай Патрушев в ответ на заявление Радослава Сикорского о превосходстве Польши над Россией пригрозил Варшаве исчезновением за "два-три дня". Помощник Путина заявил, что в случае войны Москва якобы применит весь имеющийся арсенал сил и средств.