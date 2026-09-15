Польща терміново зводить укріплення біля кордону з Україною: перші фото й факти

У межах масштабної програми "Щит Схід" польські сапери розпочали термінове облаштування бастіонів HESCO та спостережних постів біля ключових пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Польські військові продовжують роботи зі зміцнення східного кордону країни в межах програми "Східний щит" (Tarcza Wschód). Йдеться про будівництво інженерних укріплень, систем спостереження та іншої інфраструктури, яка має посилити захист польської території. Про проведення таких робіт повідомило в Х Генеральне командування видів Збройних сил Польщі.

Де саме зводять укриття та хто залучений

За даними військового командування, безпосередній захист кордону та інженерну підтримку Прикордонній службі Польщі (зокрема Надбужанському відділу) надають військовослужбовці 4-го та 18-го саперних полків.

Серед завдань, про які повідомило командування, — облаштування спостережно-охоронних постів поблизу польсько-українського кордону.

Видео дня

Спеціальні спостережно-охоронні пункти та захисні бар'єри зводять поблизу ключових автомобільних і залізничних пунктів пропуску:

"Дорогуськ" (з українського боку — "Ягодин");

(з українського боку — "Ягодин"); "Медика" (з українського боку — "Шегині");

(з українського боку — "Шегині"); "Корчова" (з українського боку — "Краківець").

Водночас облаштування постів біля польсько-українського кордону не означає зміни режиму роботи самих пунктів пропуску. Це окремі заходи з інженерного та охоронного забезпечення прикордонної інфраструктури.

Польські військові зміцнюють східний кордон Фото: Генеральне командування ЗС Польщі

Що таке "Східний щит"

"Східний щит" (Tarcza Wschód) — це масштабна польська державна програма зі створення оборонної інфраструктури вздовж східного та північно-східного кордонів країни. Уряд Польщі затвердив її у травні 2024 року, а реалізацію розраховано на 2024–2028 роки. На програму передбачили близько 10 млрд злотих із державного бюджету.

Спочатку проєкт був зосереджений передусім на ділянках кордону Польщі з Росією та Білоруссю. Однак нові інженерні та охоронні заходи проводяться також на інших ділянках східного кордону Польщі. Зокрема, польські військові повідомляють про інженерну підтримку прикордонної служби та облаштування спостережно-охоронних постів у районах пунктів пропуску на кордоні з Україною. Це стосується, зокрема, районів Дорогуська, Медики та Корчової.

Загалом програма охоплює майже 700 км східного кордону Польщі. За початковими планами, приблизно 400–500 км цієї ділянки мають отримати різні елементи фортифікаційної та інженерної інфраструктури.

Загальна концепція передбачає створення системи, яка має підвищити стійкість польської оборони, ускладнити пересування потенційного противника та водночас забезпечити більшу свободу дій для польських військ.

Що саме будує Польща

"Східний щит" — це не одна лінія бетонних укріплень. Польща створює комплексну систему, до якої входять:

фортифікаційні споруди та укриття;

протитанкові рови та інженерні загородження;

системи виявлення, попередження та відстеження;

військові системи спостереження;

логістичні вузли та передові оперативні бази;

склади для військових матеріалів і техніки;

інфраструктура для систем протидії безпілотникам;

укріплені дороги, мости та під'їзні шляхи;

підготовлені ділянки для переправ через водні перешкоди;

укриття для військовослужбовців і частково для цивільного населення.

Окремий напрямок — контрмобільність, тобто створення перешкод, які можуть уповільнити або обмежити рух військової техніки противника. Для цього передбачені протитанкові рови, укріплення природних перешкод, підготовка доріг і мостів до можливого блокування та інші інженерні рішення.

У польському Міністерстві оборони наголошують, що "Східний щит" є частиною ширшої системи посилення східного флангу НАТО.

Хто відповідає за інфраструктуру

У липні 2026 року в польських Збройних силах створили Компонент оборони прикордоння. До нього увійшли чотири бригади: Підляська, Вармінсько-Мазурська, Надбужанська та Перемишльська.

Польське Міноборони повідомляло, що ці підрозділи мають, зокрема, відповідати за управління інфраструктурою "Східного щита", фортифікаціями та складами, а також взаємодіяти з Прикордонною службою.

Таким чином, роботи на польському кордоні охоплюють не лише будівництво окремих укріплених позицій. Польща поступово формує комплексну систему інженерного захисту, спостереження та забезпечення військ.

Для чого використовують HESCO Bastion

У межах інженерних робіт польські військові використовують, зокрема, системи HESCO Bastion. Це модульні конструкції з металевої сітки та геотекстильного матеріалу, які заповнюють ґрунтом або іншим наповнювачем.

Такі конструкції дають змогу швидко створювати захисні бар'єри, укріплені позиції та інші польові споруди. Їхня перевага полягає в тому, що окремі модулі можна швидко встановлювати та заповнювати безпосередньо на місці.

Польські військові зміцнюють східний кордон Фото: Генеральне командування ЗС Польщі

Нагадаємо, 13 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в разі нападу Росії Польща та інші країни Європи могли б швидко завдати Москві серйозних втрат завдяки перевазі в авіації. Він припустив, що європейським силам знадобилося б близько шести тижнів, щоб вивести з ладу решту російських нафтопереробних потужностей.

Микола Патрушев у відповідь на заяву Радослава Сікорського про перевагу Польщі над Росією пригрозив Варшаві зникненням за "два-три дні". Помічник Путіна заявив, що в разі війни Москва нібито застосує весь доступний арсенал сил і засобів.