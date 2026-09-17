На кордоні з Польщею пролунав вибух: у небо піднялася авіація країни НАТО

Удень 17 вересня у західних регіонах України пролунала тривога: монітори зафіксували проліт російських реактивних ударних дронів.

Місцеві групи в соцмережах повідомляють про нібито повторний приліт дрона в міжнародний пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею, а користувачі чату "ПП "Ягодин — Дорогуськ"" писали, що чули вибухи.

За словами тих, хто зараз перебуває на кордоні, відбувалася евакуація людей з автобусів.

Офіційні органи не підтвердили інформацію про атаку на контрольно-пропускний пункт. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко запевнив, що влучень у прикордонну інфраструктуру та сам контрольно-пропускний пункт не було.

У свою чергу оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що у зв’язку з атакою РФ на прикордонні регіони України підняло бойову авіацію.

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"Відповідно до встановлених процедур Оперативне командування Збройних сил через Центр повітряних операцій — Командування повітряного компонента задіяло наявні в його розпорядженні сили та засоби. Наземні системи протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності", — повідомили у відомстві, уточнивши, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, що перебувають під загрозою.

Пізніше військові уточнили, що звук "вибуху", який чули люди, був спричинений подоланням звукового бар’єру військовими винищувачами.

Атаки РФ на кордоні з Польщею — що відомо

13 вересня стало відомо про удар РФ по пасажирському поїзду, що перебував за кілометр від польсько-українського кордону. На відео з місця подій — станція у Волинській області, натовп пасажирів, які поспішають втекти подалі від поїзда. За мить у носовій частині поїзда з’являється спалах вогню і піднімається хмара диму.

Пізніше ДСНС опублікувала відео з кадрами пошкоджень: на ньому видно локомотив, половина якого знищена внаслідок влучання. Інцидент стався на станції Ягодин за два кілометри від кордону з Польщею.

За кілька хвилин до атаки дронів через цю ж станцію проїхали колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, радники з питань безпеки низки європейських країн, а в іншому поїзді — колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, що РФ могла навмисно спланувати удар, щоб налякати європейців. Пізніше в Міноборони РФ заявили, що спеціально атакували контрольно-пропускний пункт, і оприлюднили кадри удару.

Колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Мечислав Ценюх висловився щодо посилення ударів Росії по західному кордону України. За його оцінкою, перетин кордону цивільними особами стане небезпечнішим, оскільки росіяни будуть завдавати ударів по каналах постачання зброї із Заходу в Україну.