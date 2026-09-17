Взрыв прогремел на границе с Польшей: в небо поднялась авиация страны НАТО

Днем 17 сентября в западных регионах Украины звучала тревога: мониторы фиксировали пролет российских реактивных ударных дронов.

Местные паблики пишут о якобы повторном прилете по международному пункту пропуска "Ягодин" на границе с Польшей, а пользователи чата "ПП "Ягодин — Дорогуск"" писали, что слышали взрывы.

По словам тех, кто находится сейчас на границе, имела место эвакуация людей из автобусов.

Официальные органы информацию об атаке на пункт пропуска не подтвердили. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заверил, что попаданий в пограничную инфраструктуру и сам пункт пропуска не было.

В свою очередь оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что в связи с атакой РФ на приграничные регионы Украины подняло боевую авиацию.

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"В соответствии с установленными процедурами Оперативное командование Вооруженных сил через Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента задействовало имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Наземные системы противовоздушной обороны и системы радиолокационной разведки приведены в состояние готовности", — проинформировали в ведомстве, уточнив, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, подвергающимся угрозе.

Позже военные уточнили, что звук "взрыва", который слышали люди, был вызван преодолением звукового барьера военными истребителями.

Удары РФ на границе с Польшей — что известно

13 сентября стало известно об ударе РФ по пассажирскому поезду, находившемуся в километре от польско-украинской границы. На видео с места событий — станция в Волынской области, толпа пассажиров, спешащих убежать подальше от поезда. Через мгновение в носовой части поезда появляется вспышка огня и поднимается облако дыма.

Позже ГСЧС опубликовала видео с кадрами повреждений: виден локомотив, половина которого уничтожена в результате попадания. Инцидент произошел на станции Ягодин в двух километрах от границы с Польшей.

За несколько минут до атаки дронов через эту же станцию проехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, советники по безопасности ряда европейских стран, а в другом поезде — бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Аналитики Института изучения войны объяснили, что РФ могла намеренно спланировать удар, чтобы напугать европейцев. Позже в Минобороны РФ заявили, что специально атаковали пункт пропуска и показали кадры удара.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Мечислав Ценюх высказался по поводу усиления ударов России по западной границе Украины. По его оценке, пересечение границы гражданскими лицами станет более опасным, поскольку россияне будут наносить удары по каналам поставки оружия с Запада в Украину.