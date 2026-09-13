"Стоял на станции": в УЗ назвали вероятную цель удара по поезду на границе с Польшей

Ночью специальный поезд, на борту которого находились европейские советники по безопасности, а также экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, остановили недалеко от границы с Польшей, а людей эвакуировали.

В "Укрзализныце" предположили, что вероятной целью атаки дронов мог быть как раз дипломатический поезд, который незадолго до поражения локомотива поезда "Киев-Варшава" стоял на приграничной станции "Ягодин".

В компании рассказали, что реактивный меш-дрон, атаковавший локомотив на границе Украины и Польши, был обнаружен диспетчером Центральной мониторинговой группы, и сигнал на эвакуацию из поезда дали буквально за 15 минут до попадания в локомотив.

В поезде были в частности советники по безопасности нескольких государств-членов Евросоюза, бывшие европейские руководители включая экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. В другом поезде, находившемся на станции "Ягодин" именно в момент этой атаки, ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

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"Вполне вероятно, что мишенью этого российского дрона мог быть и дипломатический поезд, отправившийся со станции ранее предусмотренного для него времени в рамках пересмотра графиков движения поездов в режиме реального времени из-за постоянной угрозы российских ударов. "Укрзализныця" постоянно корректирует графики движения поездов в зависимости от того, какие пути доступны и какие заблокированы из-за ударов", — говорится в заявлении УЗ.

Железнодорожники напоминают, что постоянные атаки врага на гражданский подвижной состав продолжаются, поэтому необходимо соблюдать все команды безопасности и не игнорировать сигналы сотрудников "Укрзализныци".

Европейская делегация с представителями правительства президента Владимира Зеленского, обсуждал возможные мирные переговоры с Россией. В субботу он посетил международную конференцию по безопасности YES, проходившую в бункере одного из отелей класса люкс.

Напомним, в поезде, который попал под атаку "Шахеда", ехала Оля Полякова с дочерью.

После атаки на приграничье премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренный брифинг по вопросам безопасности в Правительственном центре безопасности страны. С сегодняшнего дня польские власти будут работать в режиме повышенной готовности, поскольку, уверен глава правительства, в ближайшие недели и месяцы действия России будут усиливаться.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае вторжения Польша бы победила РФ за несколько недель.