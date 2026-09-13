"Мы бежали в поле": Оля Полякова с дочерью попала под атаку "Шахеда"

Оля Полякова вместе со своей младшей дочерью Алисой попала под атаку российского "Шахеда" во время поездки на поезде в Польшу. Пассажиров трижды эвакуировали, а во время третьей эвакуации дрон попал в локомотив.

Об этом певица сообщила в своём Instagram.

Полякова рассказала, что во время третьей эвакуации они вместе с другими пассажирами бежали в поле, после чего услышали удар по поезду.

"Наш поезд, следовавший в Польшу, трижды эвакуировали. В третий раз, когда мы бежали в поле, в этот поезд попала ракета "Шахед". Мы это слышали, но, слава Богу, были далеко", — рассказала Полякова.

По её словам, она была вместе с младшей дочерью и находилась в состоянии шока. Артистка также отметила, что не публиковала информацию сразу из соображений безопасности и из-за пережитого стресса.

"Мне ещё есть о чём рассказать, и многое меня очень шокировало", — добавила певица.

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В "Укрзализныце" сообщили, что 13 сентября российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни. Удар был нанесен примерно в двух километрах от границы с Польшей.

По предварительным данным, никто не пострадал. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об опасности, благодаря чему пассажиров удалось эвакуировать.

Ранее Фокус сообщал о других громких историях с участием Оли Поляковой:

Певица появилась в оперном театре без нижнего белья, а также рассказала о своем видении роли искусства во время войны. Ее слова вызвали неоднозначную реакцию публики.

Полякова в очередной раз оказалась в центре скандала после публикации снимка с дегустацией деликатесов во время гастролей в Одессе. В соцсетях артистку раскритиковали, вспомнив её предыдущие заявления о "концлагере" и ДТП, в которое она попала вместе с дочерью.

Кроме того, певица рассказала, что 15 лет скрывала свой настоящий возраст, публично называя себя на пять лет моложе.