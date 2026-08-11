Оля Полякова 15 лет лгала о своем возрасте: певица призналась, сколько ей на самом деле

Певица Оля Полякова призналась, что на протяжении 15 лет скрывала свой настоящий возраст и публично убавляла его на пять лет. Сейчас 47-летняя артистка больше не стесняется цифр в паспорте и активно противостоит общественному давлению, связанному со старением.

Этот миф возник случайно, когда журналисты по ошибке поздравили певицу с 25-летием, хотя на самом деле ей уже исполнилось 30. Полякова решила не поправлять журналистов, ведь на тот момент тема возраста была для неё слишком деликатной. В результате вымышленная цифра прижилась к певице почти на полтора десятилетия, о чём она откровенно рассказала в интервью Рамине Эсхакзай.

Певица Оля Полякова скрывала свой настоящий возраст Фото: Оля Полякова/Instagram

Артистка убеждена, что общество навязывает женщинам излишние стереотипы, из-за чего период от 30 до 45 лет становится для многих психологически сложным. Однако после 45-летнего рубежа Полякова полностью пересмотрела своё отношение к чужому мнению. Если раньше замечания о "зрелом возрасте" вызывали напряжение, то сейчас певица окончательно перестала беспокоиться об оценках окружающих и сосредоточилась на собственном комфорте.

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В то же время певица принципиально отказывается от концепции "красивого старения" и стремится поддерживать уровень энергии 35-летней женщины. Для этого она систематически занимается спортом, следит за питанием, посещает косметолога и каждые три месяца сдает анализы крови, чтобы корректировать гормональный баланс. Полякова убеждена, что стоит использовать все современные возможности для сохранения молодости и высокой продуктивности.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Оля Полякова вызвала скандал своими высказываниями о "сове", "предательстве" и "концлагере" в Украине в интервью Рамине.

Певица удалила свой аккаунт в Threads после волны критики.

Кроме того, артистку застали за руки с россиянином, из-за чего она оказалась в центре громкого скандала.