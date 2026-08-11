Оля Полякова 15 років брехала про свій вік: співачка зізналася, скільки їй насправді

Співачка Оля Полякова зізналася, що протягом 15 років приховувала свій реальний вік і публічно зменшувала його на п'ять років. Нині 47-річна артистка більше не соромиться цифр у паспорті та активно протистоїть суспільному тиску щодо старіння.

Обман виник випадково, коли журналісти помилково привітали співачку з 25-річчям, хоча їй насправді вже виповнилося 30. Полякова вирішила не виправляти медійників, адже на той момент тема віку була для неї надто чутливою. У результаті вигадана цифра закріпилася за виконавицею майже на півтора десятиліття, про що вона відверто розповіла в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Співачка Оля Полякова приховувала свій справжній вік Фото: Оля Полякова/Instagram

Артистка переконана, що суспільство нав’язує жінкам зайві стереотипи, через що період від 30 до 45 років стає для багатьох психологічно складним. Проте після 45-річного рубежу Полякова повністю переглянула своє ставлення до чужої думки. Якщо раніше зауваження про "зрілий вік" викликали напруження, то зараз співачка остаточно перестала перейматися оцінками оточуючих і зосередилася на власному комфорті.

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Водночас виконавиця принципово відмовляється від концепції "красивого старіння" та прагне підтримувати рівень енергії 35-річної жінки. Для цього вона систематично займається спортом, контролює харчування, відвідує косметолога та кожні три місяці здає аналізи крові, аби корегувати гормональний баланс. Полякова переконана, що варто використовувати всі сучасні можливості для збереження молодості та високої продуктивності.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Оля Полякова оскандалилася висловлюваннями про "совок", "зраду" та "концтабір" в Україні в інтерв’ю Раміні.

Співачка видалилась з Threads після хвилі критики.

Крім того, артистку спіймали за руки з росіянином, через що вона втрапила у гучний скандал.