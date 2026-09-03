"Вот это у вас концлагерь": Полякова пришла в оперный театр без нижнего белья (фото)

Украинская певица появилась на показе новой коллекции Кати Сильченко в изысканном, но довольно смелом наряде. Она также поделилась философскими размышлениями об искусстве во время войны, что вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков.

Среди гостей модного показа дизайнера Кати Сильченко и её бренда thecoat, который прошёл в здании Национальной оперы Украины, было немало известных личностей, в том числе певица Оля Полякова.

Для светского мероприятия артистка выбрала платье глубокого винного оттенка с открытыми плечами без бюстгальтера, полупрозрачными перчатками и большими вырезами на животе и спине, дополнив образ сумочкой в тон и элегантным кулоном.

"Искусство невозможно остановить"

Опубликовав снимок из операционного зала театра в социальных сетях Instagram и Threads, певица поделилась своими мыслями о важности красоты в сложные времена.

Украинская певица Оля Полякова Фото: Instagram

"Я часто думаю о том, что искусство невозможно остановить. Человечество переживало войны, потери, самые страшные и мрачные времена, а искусство всё равно прорывалось наружу. Люди продолжали сочинять музыку, рисовать, создавать красивые вещи. А женщины — наряжаться, красить губы и хотеть быть красивыми", — написала Полякова.

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Певица появилась на публике в откровенном наряде Фото: Instagram

По словам звезды, новая коллекция бренда подарила ей ощущение праздника и надежды. Она подчеркнула, что желание создавать и носить красивую одежду во время войны — доказательство того, что жизнь продолжается и окажется сильнее любых обстоятельств.

Что пишут люди

Публикация Оли быстро собрала множество отзывов, разделив аудиторию. Часть поклонников была в восторге от внешности певицы и её фигуры, оставляя комплименты вроде "Какая Вы шикарная".

Обсуждение в комментариях Фото: Threads

В то же время в комментариях разгорелись дискуссии. Некоторые пользователи упрекнули Полякову в том, что она вернулась в Threads, напомнив о её предыдущих заявлениях об удалении страницы. Другие критиковали уместность подобных размышлений и действий во время войны. Нашлись и те, кто вспомнил её резонансные высказывания: "Вот это у вас концлагерь".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что:

Некоторые пользователи начали связывать ДТП с участием Поляковой с её недавними откровенными заявлениями в интервью Рамине Эсхакзай, сравнивая ситуацию с гибелью Кузьмы Скрябина.

Певица оказалась в центре скандала из-за слов о "сове", "предательстве" и "концлагере" в Украине. В комментариях пользователи резко раскритиковали позицию артистки, предлагая ей переехать в Россию. На её слова отреагировали и военные ВСУ.

Позже артистка извинилась за свое сравнение Украины с концлагерем. Оля Полякова подчеркнула, что не планирует идти в политику, как предполагали некоторые украинцы после её нашумевшего разговора с ведущей Раминой Эсхакзай.