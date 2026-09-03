"Оце концтабір у вас": Полякова прийшла в оперний театр без спіднього (фото)

Українська співачка з’явилася на показі нової колекції Каті Сільченко у вишуканому, але досить сміливому аутфіті. Вона також поділилася філософськими роздумами про мистецтво під час війни, що викликало неоднозначну реакцію серед підписників.

Гостями фешн-показу дизайнерки Каті Сильченко та її бренду thecoat, який відбувся у приміщенні Національної опери України, стало чимало відомих гостей, зокрема була й співачка Оля Полякова.

Для світського заходу артистка обрала сукню глибокого винного відтінку з відкритими плечима без бюстгальтера, напівпрозорими рукавичками та великими вирізами на животі й спині, доповнивши образ сумочкою у тон та елегантним підвіском.

"Мистецтво неможливо зупинити"

Опублікувавши кадр з операційного холу театру у соцмережах Instagram та Threads, співачка поділилася власними думками про важливість краси у складні часи.

Українська співачка Оля Полякова Фото: Instagram

"Я часто думаю про те, що мистецтво неможливо зупинити. Людство переживало війни, втрати, найстрашніші й найтемніші часи, а мистецтво все одно проривалося назовні. Люди продовжували писати музику, малювати, створювати красиві речі. А жінки – вбиратися, фарбувати губи й хотіти бути красивими", – написала Полякова.

Відео дня

Співачка вийшла в світ у відвертому вбранні Фото: Instagram

За словами зірки, нова колекція бренду подарувала їй відчуття свята та надії. Вона підкреслила, що бажання створювати та носити красу під час війни є доказом того, що життя триває та виявиться сильнішим за будь-які обставини.

Що пишуть люди

Публікація Олі швидко зібрала безліч відгуків, розділивши аудиторію. Частина шанувальників захопилася виглядом співачки та її фігурою, залишаючи компліменти на кшталт "Яка Ви шикарна".

Обговорення у коментарях Фото: Threads

Водночас у коментарях спалахнули й дискусії. Деякі дописувачі дорікнули Поляковій за повернення до Threads, нагадавши її попередні заяви про видалення сторінки. Інші критикували доречність подібних роздумів та заходів під час війни. Знайшлись й ті, хто згадав її резонансні висловлювання: "Оце концтабір у вас".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що:

Деякі користувачі почали пов'язувати ДТП за участю Полякової з її нещодавніми відвертими заявами в інтерв'ю Раміні Есхакзай, порівнюючи ситуацію із загибеллю Кузьми Скрябіна.

Співачка потрапила у скандал через слова про "совок", "зраду" та "концтабір" в Україні. У коментарях користувачі різко розкритикували позицію артистки, пропонуючи їй переїхати до Росії. Відреагували на її слова й військові ЗСУ.

Пізніше артистка вибачилася за своє порівняння України з концтабором. Оля Полякова підкреслила, що не планує йти в політику, як припускали деякі українці після її резонансної розмови з ведучою Раміною Есхакзай.