RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Оце концтабір у вас": Полякова прийшла в оперний театр без спіднього (фото)

Оля Полякова, співачка
Співачка Оля Полякова | Фото: Instagram

Українська співачка з’явилася на показі нової колекції Каті Сільченко у вишуканому, але досить сміливому аутфіті. Вона також поділилася філософськими роздумами про мистецтво під час війни, що викликало неоднозначну реакцію серед підписників.

Гостями фешн-показу дизайнерки Каті Сильченко та її бренду thecoat, який відбувся у приміщенні Національної опери України, стало чимало відомих гостей, зокрема була й співачка Оля Полякова.

Для світського заходу артистка обрала сукню глибокого винного відтінку з відкритими плечима без бюстгальтера, напівпрозорими рукавичками та великими вирізами на животі й спині, доповнивши образ сумочкою у тон та елегантним підвіском.

"Мистецтво неможливо зупинити"

Опублікувавши кадр з операційного холу театру у соцмережах Instagram та Threads, співачка поділилася власними думками про важливість краси у складні часи.

Оля Полякова, співачка
Українська співачка Оля Полякова
Фото: Instagram

"Я часто думаю про те, що мистецтво неможливо зупинити. Людство переживало війни, втрати, найстрашніші й найтемніші часи, а мистецтво все одно проривалося назовні. Люди продовжували писати музику, малювати, створювати красиві речі. А жінки – вбиратися, фарбувати губи й хотіти бути красивими", – написала Полякова.

Відео дня
Оля Полякова, співачка
Співачка вийшла в світ у відвертому вбранні
Фото: Instagram

За словами зірки, нова колекція бренду подарувала їй відчуття свята та надії. Вона підкреслила, що бажання створювати та носити красу під час війни є доказом того, що життя триває та виявиться сильнішим за будь-які обставини.

Що пишуть люди

Публікація Олі швидко зібрала безліч відгуків, розділивши аудиторію. Частина шанувальників захопилася виглядом співачки та її фігурою, залишаючи компліменти на кшталт "Яка Ви шикарна".

Обговорення Олі Полякової у коментарях
Обговорення у коментарях
Фото: Threads

Водночас у коментарях спалахнули й дискусії. Деякі дописувачі дорікнули Поляковій за повернення до Threads, нагадавши її попередні заяви про видалення сторінки. Інші критикували доречність подібних роздумів та заходів під час війни. Знайшлись й ті, хто згадав її резонансні висловлювання: "Оце концтабір у вас".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що:

  • Деякі користувачі почали пов'язувати ДТП за участю Полякової з її нещодавніми відвертими заявами в інтерв'ю Раміні Есхакзай, порівнюючи ситуацію із загибеллю Кузьми Скрябіна.
  • Співачка потрапила у скандал через слова про "совок", "зраду" та "концтабір" в Україні. У коментарях користувачі різко розкритикували позицію артистки, пропонуючи їй переїхати до Росії. Відреагували на її слова й військові ЗСУ.

Пізніше артистка вибачилася за своє порівняння України з концтабором. Оля Полякова підкреслила, що не планує йти в політику, як припускали деякі українці після її резонансної розмови з ведучою Раміною Есхакзай.