"Не здивуюся, якщо це замовлення": після аварії Полякової згадали Кузьму Скрябіна (фото)

Українська співачка Оля Полякова потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, що спричинило хвилю бурхливих обговорень та конспірологічних теорій у соціальних мережах. Деякі користувачі почали пов'язувати автопригоду з її нещодавніми відвертими висловлюваннями в інтерв'ю Раміні Есхакзай, порівнюючи ситуацію з загибеллю Кузьми Скрябіна.

Як пишуть у Threads, на сполох забили шанувальники, які помітили дивні обставини інциденту: "Полякова попала у аварію. На машині, яка в них врізалася, немає номерів, водій агресивно себе веде… Невже це була спроба її прибрати, як тоді Кузьму, також після відвертого інтерв'ю?!"

У соцмережах порівняли ДТП з Поляковою і ДТП з Кузьмою Фото: Threads

Інші дописувачі одразу підхопили цю тему, зазначаючи: "Тільки Полякова почала говорити правду і пішла трохи проти влади, як потрапила в аварію. Стоп, це ж вже було. Совпадєніє — не думаю".

Оля Полякова з дочкою потрапила у ДТП Фото: Threads

Водночас чимала частина аудиторії критично поставилася до подібних закидів. У мережі емоційно відреагували на хвилю конспірології: "Найбільше мене лякають люди, які на повному серйозі пишуть, що Полякову не просто потрапила в аварію, а її хотіли прибрати… Порівнювати Полякову з Чорноволом — взагалі абсурд, невігластво і парад конспірологічного дов***бізму".

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Допис у Threads про ДТП Полякової Фото: Threads

Зокрема, через ДТП Полякової про випадок Кузьми згадала і відома співачка alyona alyona.

"Олю, тримайся. Не здивуюся, якщо це замовлення. Кузьму всі пам’ятають", — написала реперка.

Кузьма загинув у ДТП

Як відомо, довкола загибелі Андрія Кузьменка роками ширилися чутки: чимало фанатів і навіть його батьки досі вірять у версію "замовного вбивства" через його різку критику тогочасної влади. Проте, за офіційними висновками слідства, водій утратив керування на слизькій дорозі через складні погодні умови, після чого автомобіль винесло на зустрічну смугу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Оля Полякова разом із донькою Марією опинилися в центрі автокатастрофи, що сталася пізно ввечері 19 серпня. У результаті сильного удару іншого автомобіля їхній транспортний засіб вилетів із проїжджої частини у кювет.

Після аварії невідомий чоловік вибив телефон з рук Олі Полякової.

Співачка зробила гучну заяву після скандалу щодо її висловлювань на інтерв'ю Раміні Есхакзай. Вона сказала, що вважає критику у свій бік нормальним явищем, проте планує подати до суду за неправдиву інформацію про себе.