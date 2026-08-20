Оля Полякова потрапила у ДТП разом з донькою: на співачку накинувся чоловік під час зйомки (відео)

Пізно ввечері 19 серпня співачка Оля Полякова разом із донькою Марією потрапила у ДТП. В її автомобіль врізалася інша машина, через він злетів у кювет.

Внаслідок інциденту постраждала донька співачки, у якої сталася травма носа. На саму Олю Полякову накинувся чоловік, який перебував поруч із машиною, яка, ймовірно, спричинила ДТП. Про це сама артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Боже, люди, ми тільки що потрапили в аварію і Маша зламала носа… Коротше, хтось в нас врізався, ми в кювет злетіли", — повідомила Полякова, показавши, як виглядає донька після аварії.

Донька Олі Полякової отримала травму носа через ДТП

В наступній історії в Instagram Оля показала, як прямує у бік автомобіля, який врізався в її машину. Там вже стояла поліцейська машина разом із правоохоронцями, а поруч ходив чоловік, який розмовляв по телефону. Полякова вирішила, що це саме він спричинив ДТП, тому підійшла до нього і знімала на камеру свого смартфона, запитуючи, чи це не він зробив.

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Кадри після ДТП з Олею Поляковою

Коли чоловік помітив камеру, то спробував вибити телефон з рук артистки. При цьому Оля Полякова почала викрикувати.

"Я Оля Полякова, не смійте! Швидко знімайте його! Знімайте все, що він робить! Ти був за кермом!", — почала вигукувати співачка у бік незнайомця.

Чоловік, який вибив телефон з рук Олі Полякової після ДТП

Коли співачка посадила доньку в карету швидкої допомоги, то їй все ж вдалося зафільмувати машину, яка врізалася у них донькою. В автомобіля був розтрощений бампер та фари.

"Кажуть, якась дівчина була за кермом. Просто розвернулася посеред дороги, а ми злетіли в кювет", — розповіла Оля.

Водночас точної інформації про те, хто став винуватцем ДТП та всі обставини аварії, поки немає. У поліції не коментували інцидент.

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