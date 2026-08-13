"За цими словами стоять катування": військовий, який пройшов полон РФ, звернувся до Полякової (фото)

Український військовослужбовець і колишній військовополонений Олександр Гуржов різко відреагував на публічні висловлювання співачки Олі Полякової, яка використала термін "концтабір" у своєму інтерв'ю. Захисник закликав публічних осіб не знецінювати реальний жах російського полону та не перетворювати страждання людей на "ефектні метафори".

Користувач Threads під ніком mega_shurup4ik, який на власному досвіді знає про всі жахи перебування в російському полоні, опублікував емоційне звернення до Полякової. За його словами, люди, які не стикалися із позбавленням свободи, не усвідомлюють справжньої ваги таких слів.

Нагадаємо, під час розмови з Раміною Есхакзай артистка заговорила про здатність суспільства гостро реагувати на речі, які йому не подобаються, назвавши це "совком" та "концтабором".

Колишній військовополонений розкритикував слова Полякової Фото: Threads

"Олю, ти не знаєш, що таке концтабір. І, схоже, навіть не розумієш ваги слова, яке так легко вимовила на камеру. Я був у полоні. Я знаю, що таке бути позбавленим свободи. Знаю, що таке страх, приниження і повна невідомість — коли твоє життя більше тобі не належить", — написав військовий.

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Військовий закликав Полякову не хайпувати Фото: Threads

Він наголосив, що використання подібних термінів людьми, які перебувають у безпеці, є не епатажем чи сміливістю, а прямим знеціненням трагедії тисяч українців.

"Тому коли людина з теплого крісла кидається словами про "концтабір", перетворюючи чужий жах на ефектну метафору, — це не сміливість і не епатаж. Це знецінення. Є речі, на яких не хайпують. Є слова, за якими стоять катування, смерть і зламані долі", — підкреслив воїн.

На підтвердження своїх слів захисник поширив власні фото до та після російського полону, звернувшись напряму до акаунта співачки (@polyakovamusic), аби наочно показати, як насправді виглядають наслідки перебування в російських таборах.

Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова заявила, що в Україні зірки бояться зробити будь-який зайвий рух через критику і постійний пошук "зради" у суспільстві.

Співачка пояснила, чому дякувала Пугачовій та Галкіну в Юрмалі.

Крім того, Фокус розповідав, хто із зірок підтримав Полякову в її останніх висловлюваннях.