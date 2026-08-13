"За цими словами стоять катування": військовий, який пройшов полон РФ, звернувся до Полякової (фото)
Український військовослужбовець і колишній військовополонений Олександр Гуржов різко відреагував на публічні висловлювання співачки Олі Полякової, яка використала термін "концтабір" у своєму інтерв'ю. Захисник закликав публічних осіб не знецінювати реальний жах російського полону та не перетворювати страждання людей на "ефектні метафори".
Користувач Threads під ніком mega_shurup4ik, який на власному досвіді знає про всі жахи перебування в російському полоні, опублікував емоційне звернення до Полякової. За його словами, люди, які не стикалися із позбавленням свободи, не усвідомлюють справжньої ваги таких слів.
Нагадаємо, під час розмови з Раміною Есхакзай артистка заговорила про здатність суспільства гостро реагувати на речі, які йому не подобаються, назвавши це "совком" та "концтабором".
"Олю, ти не знаєш, що таке концтабір. І, схоже, навіть не розумієш ваги слова, яке так легко вимовила на камеру. Я був у полоні. Я знаю, що таке бути позбавленим свободи. Знаю, що таке страх, приниження і повна невідомість — коли твоє життя більше тобі не належить", — написав військовий.
Він наголосив, що використання подібних термінів людьми, які перебувають у безпеці, є не епатажем чи сміливістю, а прямим знеціненням трагедії тисяч українців.
"Тому коли людина з теплого крісла кидається словами про "концтабір", перетворюючи чужий жах на ефектну метафору, — це не сміливість і не епатаж. Це знецінення. Є речі, на яких не хайпують. Є слова, за якими стоять катування, смерть і зламані долі", — підкреслив воїн.
На підтвердження своїх слів захисник поширив власні фото до та після російського полону, звернувшись напряму до акаунта співачки (@polyakovamusic), аби наочно показати, як насправді виглядають наслідки перебування в російських таборах.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Оля Полякова заявила, що в Україні зірки бояться зробити будь-який зайвий рух через критику і постійний пошук "зради" у суспільстві.
- Співачка пояснила, чому дякувала Пугачовій та Галкіну в Юрмалі.
Крім того, Фокус розповідав, хто із зірок підтримав Полякову в її останніх висловлюваннях.