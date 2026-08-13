"За этими словами стоят пытки": военный, побывавший в плену у РФ, обратился к Поляковой (фото)

Украинский военнослужащий и бывший военнопленный Александр Гуржов резко отреагировал на публичные высказывания певицы Оли Поляковой, которая использовала термин "концлагерь" в своем интервью. Защитник призвал публичных лиц не преуменьшать реальный ужас российского плена и не превращать страдания людей в "эффектные метафоры".

Пользователь Threads под ником mega_shurup4ik, который на собственном опыте знает обо всех ужасах пребывания в российском плену, опубликовал эмоциональное обращение к Поляковой. По его словам, люди, которые не сталкивались с лишением свободы, не осознают истинного веса таких слов.

Напомним, во время беседы с Раминой Эсхакзай артистка заговорила о способности общества остро реагировать на то, что ему не нравится, назвав это "совком" и "концлагерем".

Бывший военнопленный раскритиковал слова Поляковой Фото: Threads

"Оля, ты не знаешь, что такое концлагерь. И, похоже, даже не понимаешь всей тяжести слова, которое так легко произнесла на камеру. Я был в плену. Я знаю, что такое лишение свободы. Знаю, что такое страх, унижение и полная неизвестность — когда твоя жизнь больше не принадлежит тебе", — написал военный.

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Военный призвал Полякова не раздувать ажиотаж Фото: Threads

Он подчеркнул, что использование подобных терминов людьми, находящимися в безопасности, — это не эпатаж и не смелость, а прямое принижение трагедии тысяч украинцев.

"Поэтому когда человек, сидя в уютном кресле, бросается словами о "концлагере", превращая чужой ужас в эффектную метафору, — это не смелость и не эпатаж. Это обесценивание. Есть вещи, на которых не стоит нажираться. Есть слова, за которыми стоят пытки, смерть и сломанные судьбы", — подчеркнул воин.

В подтверждение своих слов защитник опубликовал свои фотографии "до" и "после" пребывания в российском плену, обратившись напрямую к аккаунту певицы (@polyakovamusic), чтобы наглядно показать, как на самом деле выглядят последствия пребывания в российских лагерях.

Фото: Threads

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Оля Полякова заявила, что в Украине звезды боятся сделать любое лишнее движение из-за критики и постоянного поиска "предательства" в обществе.

Певица объяснила, почему поблагодарила Пугачеву и Галкина в Юрмале.

Кроме того, Фокус рассказывал, кто из звезд поддержал Полякову в её последних высказываниях.