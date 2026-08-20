Оля Полякова попала в ДТП вместе с дочерью: на певицу набросился мужчина во время съемки (видео)

Поздно вечером 19 августа певица Оля Полякова вместе с дочерью Марией попала в ДТП. В ее автомобиль врезалась другая машина, из-за чего он вылетел в кювет.

В результате инцидента пострадала дочь певицы, получившая травму носа. На саму Олю Полякову набросился мужчина, находившийся рядом с автомобилем, вероятно ставшем виновником ДТП. Об этом сама артистка рассказала на своей странице в Instagram.

"Боже, ребята, мы только что попали в аварию, и у Маши сломался нос… Короче, кто-то в нас врезался, мы вылетели в кювет", — сообщила Полякова, показав, как выглядит дочь после аварии.

Дочь Оли Поляковой получила травму носа в результате ДТП

В следующей истории в Instagram Оля показала, как направляется к автомобилю, который врезался в ее машину. Там уже стоял полицейский автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов, а рядом ходил мужчина, разговаривавший по телефону. Полякова решила, что именно он стал виновником ДТП, поэтому подошла к нему и снимала на камеру своего смартфона, спрашивая, не он ли это сделал.

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Кадры после ДТП с Олей Поляковой

Когда мужчина заметил камеру, он попытался выбить телефон из рук артистки. При этом Оля Полякова начала кричать.

"Я — Оля Полякова, не смейте! Быстрее снимайте его! Снимайте все, что он делает! Ты был за рулем!", — начала кричать певица в сторону незнакомца.

Мужчина, который выбил телефон из рук Оли Поляковой после ДТП

Когда певица усадила дочь в машину скорой помощи, ей все же удалось заснять автомобиль, который врезался в их машину. У автомобиля были разбиты бампер и фары.

"Говорят, за рулем была какая-то девушка. Она просто развернулась посреди дороги, а мы вылетели в кювет", — рассказала Оля.

В то же время точной информации о том, кто стал виновником ДТП, и обо всех обстоятельствах аварии пока нет. В полиции не прокомментировали инцидент.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее к Поляковой обратился военнослужащий, побывавший в российском плену.