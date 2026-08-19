"Буду защищать свою честь": Оля Полякова подает в суд на Янину Сококову и "не только"

Певица Оля Полякова сделала громкое заявление после скандала, связанного с ее высказываниями в интервью Рамине Эсхакзай. Она сказала, что считает критику в свой адрес нормальным явлением, однако планирует подать в суд за ложную информацию о себе.

Полякова также заявила, что публично извинилась за свои слова о "концлагере" после бесед с военнослужащими. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

"А тем, кому я на видео показалась недостаточно виноватой: успокойтесь, оно было не для вас", — обратилась Полякова к хейтерам.

При этом певица пояснила, что не отказывается от своих слов о "культуре травли и кенселинга", и утверждает, что ее слова "начали массово искажать" после выхода интервью. Также Полякову возмутило то, что в сети говорили, будто певицу заставляли менять позицию или публично извиняться.

Обращение Поляковой в Instagram

В контексте скандала Полякова также упомянула о том, что собирается подать судебный иск. Он будет направлен против журналистки Янины Соколовой "и не только", заявила артистка.

Відео дня

"Критика — это нормально. Но ложь — это ненормально. За распространение ложной информации обо мне я буду защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде. В частности, соответствующий иск будет подан против Янины Соколовой, и, я думаю, не только против нее", — заявила певица.

Хотя Полякова не раскрыла подробностей, однако, вероятно, речь идет о недавнем посте журналистки в Facebook. В нем Янина Соколова писала о нарративах российской пропаганды в высказываниях певицы и напоминала о ее выступлениях перед россиянами после начала войны.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее украинский военнослужащий и бывший военнопленный Александр Гуржов резко отреагировал на слова Поляковой об Украине и концлагере.