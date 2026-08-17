Бывший министр иностранных дел встал на защиту Поляковой, сославшись на притчу о блуднице

Дипломат провёл параллель с библейской притчей о блуднице и подчеркнул роль Оли Поляковой в вытеснении российской поп-музыки с украинского рынка. Вместе с тем он отметил, что категорически не согласен с высказыванием певицы, в котором она сравнивает Украину с концлагерем.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью на YouTube-канале Олеси Бацман публично поддержал певицу Олю Полякову, которую регулярно критикуют за выступления в Москве до начала полномасштабного вторжения, в частности, в контексте последних заявлений. Подробнее о его резонансном заявлении — читайте в материале Фокуса.

"Напоминает притчу о блуднице"

Кулеба неожиданно встал на защиту Оли Поляковой, которую нередко обвиняют в том, что она в свое время выступала в России.

"Мне вся эта ситуация напоминает притчу из Библии, когда блудницу забивают камнями. Когда Иисус говорит: „Кто без греха, тот первый брось в меня камень“. Просто страна святых, сформировалась группа ангелочков, которые решили мочить всех, забивать камнями всех, на ком грех", — заявил экс-министр, проводя параллель между отношением к певице и библейским сюжетом о прощении.

Відео дня

По его словам, главный вопрос следует задавать не певице, а зрителям: "Когда я слышу обвинения в том, что она выступала в Москве, у меня возникает один вопрос: разве миллионы украинцев не смотрели эти концерты?".

Полякова и вытеснение российской поп-музыки

Кулеба подчеркнул, что именно такие артисты, как Полякова, сформировали массовую украинскую поп-культуру, которая со временем отвоевала позиции у российского шоу-бизнеса на отечественном рынке.

"Такие проекты, как Оля Полякова, сформировали массовую украинскую поп-культуру. И эта массовая украинская поп-культура вытеснила российскую массовую поп-культуру с украинского рынка", — убежден он.

Дмитрий Кулеба в интервью Олесе Бацман Фото: TikTok

По мнению дипломата, подобный музыкальный формат удовлетворял конкретные запросы аудитории, которой не нужно сложное интеллектуальное творчество.

"Такие люди, как Оля Полякова, выполнили чрезвычайно важную функцию: они дали простому гражданину Украины, которому не нужно глубокоинтеллектуальное музыкальное творчество, а просто нужно веселое, созданное в Украине. И она это дала, и вытеснила отсюда Колю Баскова и компанию", – подытожил Кулеба.

Вместе с тем Дмитрий отметил, что категорически не согласен с высказыванием Поляковой, в котором она сравнивает Украину с концлагерем.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певица раскритиковала украинцев за постоянное давление на артистов и склонность искать "предательство" по любому поводу — по её мнению, звёзды в Украине боятся сделать лишнее движение из-за волны критики.

Также Полякова ответила на хейт после выступления в Юрмале, объяснив, почему в свое время поблагодарила Алию Пугачеву и Максима Галкина.

Кроме того, артистка в очередной раз призвала "Суспильне" изменить правила допуска исполнителей к Национальному отбору на Евровидение.