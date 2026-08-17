Колишній міністр МЗС заступився за Полякову, згадуючи притчу про блудницю

Дипломат провів паралель із біблійною притчею про блудницю та наголосив на ролі Олі Полякової у витісненні російської попси з українського ринку. Разом з тим, він зазначив, що категорично не згоден з висловлюванням співачки, де вона порівнює Україну з концтабором.

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю на YouTube-каналі Олесі Бацман публічно підтримав співачку Олю Полякову, яку регулярно критикують за виступи в Москві до повномасштабного вторгнення, зокрема в контексті останніх заяв. Більше про його резонансну заяву, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Нагадує притчу про блудницю"

Кулеба несподівано перейшов до захисту Олі Полякової, яку нерідко звинувачують у тому, що вона свого часу виступала в Росії.

"Мені вся ця ситуація нагадує притчу із Біблії, коли блудницю забивають камінням. Коли Ісус каже: хто без гріха, першим киньте в мене камінь. Просто країна святих, сформувалась група янголят, які вирішили мочити всіх, камінням забивати всіх, на кому гріх", – заявив ексміністр, проводячи паралель між ставленням до співачки та біблійним сюжетом про прощення.

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За його словами, головне питання варто ставити не співачці, а глядачам: "Я коли чую звинувачення, що вона в Москві виступала, в мене одне запитання – хіба мільйони українців не дивилися ці концерти?".

Полякова та витіснення російської попси

Кулеба наголосив, що саме такі артисти, як Полякова, сформували масову українську поп-культуру, яка з часом відвоювала позиції у російського шоубізнесу на вітчизняному ринку.

"Такі проєкти як Оля Полякова створили масову українську поп-культуру. І ця масова українська поп-культура витіснила російську масову поп-культуру з українського ринку", – переконаний він.

Дмитро Кулеба в інтерв'ю Олесі Бацман Фото: TikTok

На думку дипломата, подібний формат музики закривав конкретний запит аудиторії, якій не потрібна складна інтелектуальна творчість.

"Такі люди як Оля Полякова виконали фундаментально важливу функцію: вони дали простому громадянину України, якому не потрібна глибокоінтелектуальна музична творчість, йому просто потрібне гоцаца, зроблене в Україні. І вона це дала, і витіснила звідси Колю Баскова і компанію", – підсумував Кулеба.

Разом з тим, Дмитро зазначив, що категорично не згоден з висловлюванням Полякової, де вона порівнює Україну з концтабором.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка розкритикувала українців за постійний тиск на артистів і схильність шукати "зраду" з будь-якого приводу – на її думку, зірки в Україні бояться зробити зайвий рух через хвилю критики.

Також Полякова відповіла на хейт після виступу в Юрмалі, пояснивши причину, чому свого часу подякувала Алі Пугачовій та Максиму Галкіну.

Крім того, артистка вкотре закликала "Суспільне" змінити правила допуску виконавців до Національного відбору на Євробачення.