Было резко и излишне: Полякова оправдалась за сравнение Украины с концлагерем

Певица Оля Полякова принесла извинения за то, что сравнила Украину с концлагерем. Также она заявила, что не планирует начинать политическую карьеру.

Оля Полякова подчеркнула, что не собирается идти в политику, как предположили некоторые украинцы после ее скандального разговора с ведущей Раминой Эсхакзай. Об этом певица рассказала, готовясь к выступлению.

"Никакой политики, меня туда записали без моего ведома. Я сама об этом узнаю из интернета. Никаких политических проектов, все эти прогнозы — это чей-то бред и больная фантазия. Никаких партий, никакой политики", — отметила артистка.

Кроме того, она оправдалась за свое сравнение Украины с концентрационным лагерем, которая, по ее словам, якобы уже не является свободной страной.

"Это слово слишком сильное для таких сравнений. Не стоило его использовать. Что оно означает, на самом деле знают те, кто был в плену. А я не знаю. И это правда. Это было резко и излишне", — извинилась Полякова и поблагодарила тех, кто ее "понял" и поддержал.

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Украинцы "разнесли" Полякову после ее заявления о концлагере. Пользователи соцсетей резко отреагировали на позицию певицы, предложив ей уехать в Россию.

Военный Александр Гуржов, побывавший в плену у РФ, призвал публичных лиц не преуменьшать реальный ужас российского плена и не превращать страдания людей в "эффектные метафоры". По его словам, люди, которые не сталкивались с лишением свободы, не осознают истинного веса таких слов.

Также напомним, кто из звезд поддержал Полякову.