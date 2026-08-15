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Було різко і зайве: Полякова виправдалася за порівняння України з концтабором

полякова у раміни
Оля Полякова на YouTube-каналі Раміни Есхакзай | Фото: скріншот

Співачка Оля Полякова перепросила за своє порівняння України з концтабором. Також вона заявила, що не планує розпочинати політичну кар'єру.

Оля Полякова наголосила, що не збирається йти у політику, як припустили деякі українці після її скандальної розмови з ведучою Раміною Есхакзай. Про це співачка розповіла, готуючись до виступу.

"Ніякої політики, мене туди записали без мене. Я сама про це з інтернету дізнаюся. Ніяких політичних проєктів, всі ці прогнози, це чиясь маячня та хвора фантазія. Ніяких партій, ніякої політики", — зауважила артистка.

Також вона виправдалася за своє порівняння України з концентраційним табором, яка, за її словами, нібито вже не вільна країна.

"Це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить, насправді знають ті, хто був в полоні. А я не знаю. І це правда. Було різко і зайве", — вибачилася Полякова та подякувала тим, хто її "зрозумів" та підтримав.

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Також нагадаємо, хто із зірок підтримав Полякову.