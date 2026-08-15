Було різко і зайве: Полякова виправдалася за порівняння України з концтабором

Співачка Оля Полякова перепросила за своє порівняння України з концтабором. Також вона заявила, що не планує розпочинати політичну кар'єру.

Оля Полякова наголосила, що не збирається йти у політику, як припустили деякі українці після її скандальної розмови з ведучою Раміною Есхакзай. Про це співачка розповіла, готуючись до виступу.

"Ніякої політики, мене туди записали без мене. Я сама про це з інтернету дізнаюся. Ніяких політичних проєктів, всі ці прогнози, це чиясь маячня та хвора фантазія. Ніяких партій, ніякої політики", — зауважила артистка.

Також вона виправдалася за своє порівняння України з концентраційним табором, яка, за її словами, нібито вже не вільна країна.

"Це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить, насправді знають ті, хто був в полоні. А я не знаю. І це правда. Було різко і зайве", — вибачилася Полякова та подякувала тим, хто її "зрозумів" та підтримав.

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Українці "рознесли" Полякову після її заяви про концтабір. Користувачі соцмереж різко висловилися про позицію співачки, запропонувавши їй їхати в Росію.

Військовий Олександр Гуржов, який пройшов полон РФ, закликав публічних осіб не знецінювати реальний жах російського полону та не перетворювати страждання людей на "ефектні метафори". За його словами, люди, які не стикалися із позбавленням свободи, не усвідомлюють справжньої ваги таких слів.

Також нагадаємо, хто із зірок підтримав Полякову.