"Буду захищати свою честь": Оля Полякова подає в суд на Яніну Соколову і "не тільки"

Співачка Оля Полякова зробила гучну заяву після скандалу щодо її висловлювань на інтерв'ю Раміні Есхакзай. Вона сказала, що вважає критику у свій бік нормальним явищем, проте планує подати до суду за неправдиву інформацію про себе.

Полякова також заявила, що перепросила публічно за свої слова про "концтабір" після розмов із військовослужбовцями. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"А тим, кому я на відео здалася недостатньо винною: заспокойтеся, воно було не для вас", — звернулася Полякова до хейтерів.

При цьому співачка пояснила, що не відмовляється від своїх слів про "культуру цькування та кенселінгу", і стверджує, що її слова "почали масово перекручувати" після виходу інтерв'ю. Також Полякову обурило те, що у мережі говорили, начебто співачку змушували змінювати позицію чи публічно перепрошувати.

Звернення Полякової в Instagram

У контексті скандалу Полякова також згадала про те, що збирається подавати судовий позов. Він буде спрямований проти журналістки Яніни Соколової "і не тільки", заявила артистка.

Відео дня

"Критика — це нормально. Але брехня — ненормально. За поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь, гідність і ділову репутацію в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової, і, я думаю, не тільки проти неї", — заявила співачка.

Хоча подробиць Полякова не розкрила, однак, ймовірно, йдеться про нещодавній допис журналістки у Facebook. У ньому Яніна Соколова писала про наративи російської пропаганди у висловлюваннях співачки і нагадувала про її виступи перед росіянами після початку війни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також раніше український військовослужбовець і колишній військовополонений Олександр Гуржов різко відреагував на слова Полякової про Україну та концтабір.