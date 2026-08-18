"Ми боялися": батько Кузьми розповів про деталі розслідування ДТП (фото)

Батько Кузьми Скрябіна Віктор Кузьменко не вірить у випадковість смертельної ДТП, яка забрала життя його сина в лютому 2015 році.

Автівка співака зіткнулася з молоковозом, який рухався на зустріч. Батько Кузьми розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, чому вони до кінця вирішили не розслідувати цю справу.

Батько Кузьми розповів про ДТП

Віктор Кузьменко, як і його покійна дружина, не вірить у випадковість аварії.

"Ну, тут справа дуже темна і якогось такого нормального розслідування не було. Все було якось так пущено на самоплив. Я особисто згідний з Ольгою Михайлівною, що таких прямих доказів не було, а триматися якихось своїх думок, інших, якось не хотілося. Якщо по-чесному, 50 на 50", — каже чоловік.

Наразі слідство завершилося. А родина Кузьми свідомо вирішила не чіпати більше справу.

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"Закрили. І на тому закінчилося. Так само була з Чорноволом ситуація. Так само до пуття не було розкрито, і були здогадки. Ми ту справу не дуже чіпали. Ми розуміли, що Андрійка не стало, а в Києві живе Світлана і його доця Барбара. І якщо би ми хотіли дізнатися правду чи десь поставили це питання дуже твердо, ми боялися за їхнє життя в Києві, за Свєту і за внучку", — зізнався Віктор Кузьменко.

Віктор Кузьменко Фото: YouTube

Чоловік додав, що "не дай Бог", щоб щось подібне сталося з найважливішими жінками Кузьми.

Востаннє батько Скрябіна був на місці, де загинув його син, близько шести років тому.

Зокрема, дідусь розповів про свою онуку Барбару, яка нещодавно відкрила косметологічну клініку в центрі Києва. Дівчина дуже схожа на батька тим, що є працьовитою.

Кузьма Скрябін загинув в ДТП

Співак Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року неподалік села Лозуватка Дніпропетровської області, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Вранці наступного дня Скрябін їхав назад до Києва на позашляховику Toyota Sequoia.

Автомобіль артиста зіткнувся з молоковозом. Співак загинув на місці.

За офіційною версією, машина Кузьми виїхала на зустрічну смугу через складні погодні умови.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Донька Скрябіна Барбара Кузьменко досі шкодує, що відхилила пропозицію батька.

Крім того, у вересні 2025 року на Житомирщині відкрили новий пам'ятник Кузьмі, який сподобався далеко не всім.