"Я відмовилася": донька Кузьми Скрябіна розповіла про останню пропозицію батька

Донька Кузьми Скрябіна Марія-Барбара Кузьменко досі шкодує, що відхилила пропозицію батька про спільний відпочинок. Але тоді вона була зайнята навчанням.

У 2015 році Марія-Барбара вчилася на першому курсі медичного університету й на неї чекали іспити. Саме тому вона відмовилася від пропозиції батька поїхати разом із ним до Арабських Еміратів, розповіла донька артиста проєкту "Наодинці з гламуром".

Тоді навчання здавалося дівчині вагомою причиною залишитися вдома.

"Перед трагічними подіями мені тато пропонував поїхати до Арабських Еміратів. Я відмовилася. Бо тоді була на першому курсі медичного університету й треба було складати іспити", — розповіла жінка.

Утім, вона не приховує, що шкодує про своє рішення, адже не скористалася можливістю провести з батьком більше часу. Також вона зізнається, що поки навіть не може думати про подорож до Еміратів й не знає, чи поїде туди колись.

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Також донька Кузьми зауважила, що успадкувала від свого батька патріотизм та емпатію. Вона зізнається, що їй дуже важко переживати події, які нині відбуваються в Україні, але з Києва вона не виїжджала.

"І я впевнена, що мій батько, він би взагалі був би на фронті давним-давно", — переконана Марія-Барбара Кузьменко.

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