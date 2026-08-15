"Я отказалась": дочь Кузьмы Скрябина рассказала о последнем предложении отца

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара Кузьменко до сих пор сожалеет, что отклонила предложение отца о совместном отдыхе. Но тогда она была занята учебой.

В 2015 году Мария-Барбара училась на первом курсе медицинского университета, и ей предстояли экзамены. Именно поэтому она отказалась от предложения отца поехать вместе с ним в Арабские Эмираты, рассказала дочь артиста в проекте "Наодинці з гламуром".

Тогда учеба казалась девушке весомой причиной остаться дома.

"Перед трагическими событиями папа предлагал мне поехать в Арабские Эмираты. Я отказалась. Потому что тогда училась на первом курсе медицинского университета и нужно было сдавать экзамены", — рассказала женщина.

Впрочем, она не скрывает, что сожалеет о своем решении, поскольку не воспользовалась возможностью провести с отцом больше времени. Также она признается, что пока даже не может думать о поездке в Эмираты и не знает, поедет ли туда когда-нибудь.

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Кроме того, дочь Кузьмы отметила, что унаследовала от отца патриотизм и сочувствие. Она признается, что ей очень тяжело переживать события, происходящие сейчас в Украине, но из Киева она не уезжала.

"И я уверена, что мой отец уже давно был бы на фронте", — убеждена Мария-Барбара Кузьменко.

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