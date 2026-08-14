"Возможно, и к лучшему, что он не дожил": Ефросинина высказалась о Кузьме и нарвалась на критику

Украинская телеведущая Маша Ефросинина после просмотра документального фильма "Кузьма: Страшно веселый" эмоционально высказалась об Андрее Кузьменко и его взглядах на будущее Украины. В частности, она заявила, что музыкант при жизни неоднократно говорил о войне, однако тогда она не осознавала, насколько точными окажутся его слова, а также предположила, что, возможно, "хорошо, что он не дожил" до нынешних времен.

В интервью "Наедине с Гламуром" она рассказала, что фильм заставил её по-новому взглянуть на личность лидера группы "Скрябин" и его высказывания о будущем Украины.

Ефросинина рассказала, что во время просмотра фильма пережила сложные эмоции, поскольку была лично знакома с Кузьмой и знала многих людей, которые появляются в фильме. По её словам, больше всего её поразило осознание того, насколько сильно общество начало ценить музыканта уже после его смерти.

Телеведущая отметила, что сожалеет о том, что Андрея Кузьменко, как и ряд других выдающихся для Украины людей, при жизни не всегда должным образом ценили.

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"Нужно уметь сказать человеку, что он заслуживает любви, если ты его любишь. Сказать и показать", — подчеркнула она.

Кроме того, Ефросинина призналась, что хотела бы, чтобы Кузьма при жизни почувствовал ту любовь и благодарность людей, которые они проявили после его смерти. По её мнению, это одна из главных мыслей, над которой стоит задуматься после просмотра документального фильма.

В то же время наибольший резонанс в соцсетях вызвали слова телеведущей о том, что, возможно, Кузьме было бы лучше не дожить до нынешней войны.

"Возможно, и к лучшему, что он не дожил до тех времен, которые он так предсказывал", — сказала Ефросинина.

Она пояснила, что в то время, когда они общались, не обращала должного внимания на то, как часто музыкант говорил о войне и фактически предсказывал события, которые впоследствии стали реальностью. По словам ведущей, только сейчас она осознала, насколько часто Кузьма затрагивал эту тему.

Кроме того, ведущая заявила, что сегодня Украине не хватает человека такого масштаба, каким был Кузьма.

"У страны сегодня нет своего Кузьмы — с точки зрения свободы слова, свободы духа, масштаба личности", — отметила она.

В частности, телеведущая подчеркнула способность музыканта признавать собственные ошибки и использовать свое влияние на благо людей. Она назвала выход документального фильма важным поводом для общества еще раз переосмыслить фигуру Кузьменко.

Впрочем, часть пользователей в комментариях не согласилась с высказываниями Ефросининой. Наибольшее возмущение вызвала именно фраза о том, что, возможно, "хорошо, что он не дожил" до полномасштабной войны.

Некоторые комментаторы напомнили, что Кузьменко погиб в феврале 2015 года, когда Россия уже вела войну против Украины, а боевые действия на Донбассе продолжались.

"Не дожил до войны? Разве в 2015 году войны не было?", — написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что, будь Кузьма жив, он мог бы активно реагировать на события в Украине: "Ничего хорошего в том, что он ушел раньше. Будь он сейчас жив, он бы не промолчал о том, что сейчас происходит".

Пользователи также подвергли критике утверждение об отсутствии в Украине героев масштаба Кузьмы. В частности, один из комментаторов отметил, что такие слова могут принижать значение военных, журналистов и других людей, которые сейчас прилагают усилия для защиты государства.

"Говорить такое — значит принижать значение борьбы всех, кто сейчас совершает невозможное ради независимости нашего государства", — говорится в одном из комментариев.

Ефросинина высказалась о Кузьме и нарвалась на критику Фото: Скриншот

Другие пользователи упрекнули Ефросинину за формулировку, касающуюся смерти Кузьмы, и призвали её "думывать, прежде чем говорить". Среди реакций также были утверждения, что её слова звучали натянуто или неискренне.

В то же время были и комментаторы, которые поддержали саму идею об уникальности Кузьмы и его вкладе в украинскую культуру. Один из пользователей отметил, что "никто не может заменить Кузьму".

Напомним, что 17 августа Андрей Кузьменко, фронтмен группы "Скрябин", мог бы отмечать свой 57-й день рождения, однако музыкант погиб в ДТП. В день его рождения дочь Мария-Барбара опубликовала архивное семейное фото с отцом и трогательно поздравила его: "С днём рождения, лучший папа".

Также Фокус писал, что Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП, когда возвращался с выступления в Кривом Роге в Киев. После смерти музыканта его дочь Мария-Барбара стала врачом и вышла замуж, мать Ольга Кузьменко умерла в 2023 году, а его вдова Светлана посвятила себя благотворительности.