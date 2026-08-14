"Можливо, й добре, що він не дожив": Єфросиніна висловилася про Кузьму та нарвалася на критику

Українська телеведуча Маша Єфросиніна після перегляду документального фільму "Кузьма: Страшно веселий" емоційно висловилася про Андрія Кузьменка та його погляди на майбутнє України. Зокрема, вона заявила, що музикант за життя неодноразово говорив про війну, однак тоді вона не усвідомлювала, наскільки точними виявляться його слова, а також припустила, що, можливо, "добре, що він не дожив" до нинішніх часів.

У коментарі "Наодинці з Гламуром" вона розповіла, що фільм змусив її по-новому подивитися на постать лідера гурту "Скрябін" та його висловлювання про майбутнє України.

Єфросиніна розповіла, що під час перегляду стрічки пережила складні емоції, оскільки була особисто знайома з Кузьмою і знала багатьох людей, які з'являються у фільмі. За її словами, найбільше її вразило усвідомлення того, наскільки сильно суспільство почало цінувати музиканта вже після його смерті.

Телеведуча зазначила, що шкодує через те, що Андрія Кузьменка, як і низку інших визначних для України людей, не завжди належно визнавали за життя.

Відео дня

"Треба вміти сказати людині, що вона заслуговує на любов, якщо ти її любиш. Сказати і показати", — наголосила вона.

Також Єфросиніна зізналася, що хотіла б, аби Кузьма за життя відчув ту любов і вдячність людей, яку вони продемонстрували після його смерті. На її думку, це одна з головних думок, над якою варто замислитися після перегляду документальної стрічки.

Водночас найбільший резонанс у соцмережах викликали слова телеведучої про те, що, можливо, Кузьмі було краще не дожити до нинішньої війни.

"Можливо, й добре, що він не дожив до тих часів, які він так передрікав", — сказала Єфросиніна.

Вона пояснила, що за часів їхнього спілкування не звертала належної уваги на те, як часто музикант говорив про війну та фактично прогнозував події, які згодом стали реальністю. За словами ведучої, лише тепер вона усвідомила, наскільки багато Кузьма говорив про цю тему.

Крім того ведуча заявила, що сьогодні Україні бракує людини такого масштабу, яким був Кузьма.

"У країни немає сьогодні свого Кузьми — по свободі висловлень, свободі духу, масштабу особистості", — зазначила вона.

Окремо телеведуча наголосила на здатності музиканта визнавати власні помилки та використовувати свій вплив для служіння людям. Вона назвала вихід документального фільму важливим приводом для суспільства ще раз переосмислити постать Кузьменка.

Втім, частина користувачів у коментарях не погодилася з висловлюваннями Єфросиніної. Найбільше обурення викликала саме фраза про те, що, можливо, "добре, що він не дожив" до повномасштабної війни.

Деякі коментатори нагадали, що Кузьменко загинув у лютому 2015 року, коли Росія вже вела війну проти України, а бойові дії на Донбасі тривали.

"Не дожив до війни? Її не було в 2015?", — написав один із користувачів.

Інший коментатор зазначив, що, якби Кузьма був живий, він міг би активно реагувати на події в Україні: "Нічого доброго, що він пішов раніше. Якби він зараз був живий, він би не змовчав про те, що зараз відбувається".

Критикували користувачі й тезу про відсутність в Україні героїв масштабу Кузьми. Зокрема, один із коментаторів зауважив, що такі слова можуть знецінювати військових, журналістів та інших людей, які нині докладають зусиль для захисту держави.

"Говорити таке — це знецінювати боротьбу всіх, хто зараз робить неможливе заради незалежності нашої держави", — йдеться в одному з коментарів.

Єфросиніна висловилася про Кузьму та нарвалася на критику Фото: Скриншот

Інші користувачі дорікнули Єфросиніній за формулювання щодо смерті Кузьми та закликали її "думати перед тим, як говорити". Серед реакцій також були твердження, що її слова звучали награно або нещиро.

Водночас були й коментатори, які підтримали саму думку про унікальність Кузьми та його внесок у українську культуру. Один із користувачів зазначив, що "ніхто не може замінити Кузьму".

Нагадаємо, що 17 серпня Андрій Кузьменко, фронтмен гурту "Скрябін", міг би відзначати своє 57-річчя, однак музикант загинув у ДТП. У день його народження донька Марія-Барбара опублікувала архівне сімейне фото з батьком та зворушливо привітала його: "З днем народження, найкращий тато".

Також Фокус писав, що Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в ДТП, коли повертався з виступу у Кривому Розі до Києва. Після смерті музиканта його донька Марія-Барбара стала лікаркою та вийшла заміж, мати Ольга Кузьменко померла у 2023 році, а його вдова Світлана присвятила себе благодійності.