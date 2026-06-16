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Как живет единственная дочь Кузьмы: как выглядит 26-летняя Барбара (фото)

Украинский певец Кузьма Скрябин на сцене и его взрослая 26-летняя дочь Мария-Барбара Кузьменко
Кузьма Скрябин и его единственная дочь Барбара | Фото: коллаж Фокус

Вместо шоу-бизнеса — медицина и собственное дело: единственная дочь легендарного Кузьмы Скрябина, 26-летняя Барбара, выбрала путь, далекий от светских хроник. Несмотря на звездный статус отца, девушка избегает публичности и успешно реализует себя в столице как бизнесвумен и специалист по красоте.

"Фокус" рассказывает о том, как сегодня живёт наследница культового музыканта, чем она занимается и какие воспоминания об отце хранит в своём сердце.

Кузьма Скрябин с дочерью Марией-Барбарой в Лос-Анджелесе у знака "Голливуд", архивное фото.
Архивная фотография: Кузьма Скрябин вместе со своей единственной дочерью Барбарой в США
Фото: Instagram

Профессия и бизнес в столице

В отличие от Андрея Кузьменко, его дочь никогда не стремилась к сцене. Получив диплом дерматолога в университете имени Богомольца, она посвятила себя индустрии красоты. Сегодня Барбара работает в киевской частной студии, где практикует классическую и инъекционную косметологию. Однако медициной девушка не ограничивается — вместе с мужем она открыла в Киеве уютную кофейню, которая стала своеобразным трибьютом её отцу, ведь интерьер заведения украшают знаменитые цитаты из песен Кузьмы.

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Взрослая дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара Кузьменко
26-летняя дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко
Фото: Instagram

Личная жизнь за закрытыми дверями

В повседневной жизни дочь артиста просит называть её просто Барбарой. Это имя она получила от отца в честь польской актрисы Барбары Брильской, поэтому двойной вариант "Мария-Барбара" она сейчас почти не использует.

Дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко с мужем Виктором Туром и собакой Мишей
Барбара Кузьменко вместе с мужем Виктором и собакой Мишей
Фото: Instagram

Девушка сознательно держится в тени, практически не общается с прессой, а в социальных сетях делится лишь эстетичными фотографиями, не раскрывая закулисных подробностей своей повседневной жизни. Известно, что с 2019 года она состоит в браке со своим однокурсником Виктором Туром. Детей у супругов пока нет, однако они воспитывают домашнего питомца — собаку по кличке Миша.

Единственная дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко и её муж Виктор Тур с собакой
Дочь Кузьмы Скрябина вместе с мужем Виктором
Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, на лейбле Moon Records отрицают, что недоплачивали роялти супруге погибшего музыканта.