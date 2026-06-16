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Як живе єдина дочка Кузьми: який вигляд має 26-річна Барбара (фото)

Український співак Кузьма Скрябін на сцені та його доросла 26-річна донька Марія-Барбара Кузьменко
Кузьма Скрябін та його єдина донька Барбара | Фото: колаж Фокус

Замість шоубізнесу — медицина та власна справа: єдина донька легендарного Кузьми Скрябіна, 26-річна Барбара, обрала шлях, далекий від світських хронік. Попри зірковий статус батька, дівчина уникає публічності й успішно реалізує себе у столиці як бізнесвумен та спеціалістка з краси.

Фокус розповідає про те, як сьогодні живе спадкоємиця культового музиканта, чим вона займається та яку пам'ять про батька береже у своєму серці.

Кузьма Скрябін з донькою Марією-Барбарою в Лос-Анджелесі біля знаку Голлівуд, архівне фото.
Архівне фото: Кузьма Скрябін разом із єдиною донькою Барбарою в США
Фото: Instagram

Професія та бізнес у столиці

На відміну від Андрія Кузьменка, його донька ніколи не прагнула сцени. Отримавши диплом дерматолога в університеті імені Богомольця, вона присвятила себе б'юті-індустрії. Сьогодні Барбара працює в київській приватній студії, де практикує класичну та ін'єкційну косметологію. Проте лише медициною дівчина не обмежується — разом із чоловіком вона відкрила в Києві затишну кав'ярню, яка стала своєрідним триб'ютом її батькові, адже інтер'єр закладу прикрашають знамениті цитати з пісень Кузьми.

Відео дня
Доросла донька Кузьми Скрябіна Марія-Барбара Кузьменко
26-річна донька Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко
Фото: Instagram

Особисте життя за зачиненими дверима

У повсякденному житті донька артиста просить називати її просто Барбарою. Це ім'я вона отримала від батька на честь польської акторки Барбари Брильської, тож подвійним варіантом Марія-Барбара зараз майже не послуговується.

Донька Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко з чоловіком Віктором Туром та собакою Мішею
Барбара Кузьменко разом із чоловіком Віктором та собакою Мішею
Фото: Instagram

Дівчина свідомо тримається в тіні, практично не спілкується з пресою, а в соціальних мережах ділиться лише естетичними світлинами, не розкриваючи залаштунків буднів. Відомо, що з 2019 року вона перебуває у шлюбі зі своїм однокурсником Віктором Туром. Дітей у подружжя наразі немає, проте вони виховують домашнього улюбленця — собаку на ім'я Міша.

Єдина донька Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко та її чоловік Віктор Тур із собакою
Донька Кузьми Скрябіна разом із чоловіком Віктором
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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