Як живе єдина дочка Кузьми: який вигляд має 26-річна Барбара (фото)

Замість шоубізнесу — медицина та власна справа: єдина донька легендарного Кузьми Скрябіна, 26-річна Барбара, обрала шлях, далекий від світських хронік. Попри зірковий статус батька, дівчина уникає публічності й успішно реалізує себе у столиці як бізнесвумен та спеціалістка з краси.

Фокус розповідає про те, як сьогодні живе спадкоємиця культового музиканта, чим вона займається та яку пам'ять про батька береже у своєму серці.

Архівне фото: Кузьма Скрябін разом із єдиною донькою Барбарою в США Фото: Instagram

Професія та бізнес у столиці

На відміну від Андрія Кузьменка, його донька ніколи не прагнула сцени. Отримавши диплом дерматолога в університеті імені Богомольця, вона присвятила себе б'юті-індустрії. Сьогодні Барбара працює в київській приватній студії, де практикує класичну та ін'єкційну косметологію. Проте лише медициною дівчина не обмежується — разом із чоловіком вона відкрила в Києві затишну кав'ярню, яка стала своєрідним триб'ютом її батькові, адже інтер'єр закладу прикрашають знамениті цитати з пісень Кузьми.

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26-річна донька Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко Фото: Instagram

Особисте життя за зачиненими дверима

У повсякденному житті донька артиста просить називати її просто Барбарою. Це ім'я вона отримала від батька на честь польської акторки Барбари Брильської, тож подвійним варіантом Марія-Барбара зараз майже не послуговується.

Барбара Кузьменко разом із чоловіком Віктором та собакою Мішею Фото: Instagram

Дівчина свідомо тримається в тіні, практично не спілкується з пресою, а в соціальних мережах ділиться лише естетичними світлинами, не розкриваючи залаштунків буднів. Відомо, що з 2019 року вона перебуває у шлюбі зі своїм однокурсником Віктором Туром. Дітей у подружжя наразі немає, проте вони виховують домашнього улюбленця — собаку на ім'я Міша.

Донька Кузьми Скрябіна разом із чоловіком Віктором Фото: Instagram

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