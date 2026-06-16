Як живе єдина дочка Кузьми: який вигляд має 26-річна Барбара (фото)
Замість шоубізнесу — медицина та власна справа: єдина донька легендарного Кузьми Скрябіна, 26-річна Барбара, обрала шлях, далекий від світських хронік. Попри зірковий статус батька, дівчина уникає публічності й успішно реалізує себе у столиці як бізнесвумен та спеціалістка з краси.
Фокус розповідає про те, як сьогодні живе спадкоємиця культового музиканта, чим вона займається та яку пам'ять про батька береже у своєму серці.
Професія та бізнес у столиці
На відміну від Андрія Кузьменка, його донька ніколи не прагнула сцени. Отримавши диплом дерматолога в університеті імені Богомольця, вона присвятила себе б'юті-індустрії. Сьогодні Барбара працює в київській приватній студії, де практикує класичну та ін'єкційну косметологію. Проте лише медициною дівчина не обмежується — разом із чоловіком вона відкрила в Києві затишну кав'ярню, яка стала своєрідним триб'ютом її батькові, адже інтер'єр закладу прикрашають знамениті цитати з пісень Кузьми.
Особисте життя за зачиненими дверима
У повсякденному житті донька артиста просить називати її просто Барбарою. Це ім'я вона отримала від батька на честь польської акторки Барбари Брильської, тож подвійним варіантом Марія-Барбара зараз майже не послуговується.
Дівчина свідомо тримається в тіні, практично не спілкується з пресою, а в соціальних мережах ділиться лише естетичними світлинами, не розкриваючи залаштунків буднів. Відомо, що з 2019 року вона перебуває у шлюбі зі своїм однокурсником Віктором Туром. Дітей у подружжя наразі немає, проте вони виховують домашнього улюбленця — собаку на ім'я Міша.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У вересні 2025 року на Житомирщині відкрили новий пам'ятник Кузьмі. Однак скульптура сподобалась далеко не всім.
- Анатолій Анатоліч показав готель, де співак провів останню ніч.
Крім того, на лейблі Moon Records заперечують, що недоплачували роялті дружині загиблого музиканта.