"Мы боялись": отец Кузьмы рассказал о подробностях расследования ДТП (фото)

Отец Кузьмы Скрябина Виктор Кузьменко не верит в случайность смертельного ДТП, унесшего жизнь его сына в феврале 2015 года.

Автомобиль певца столкнулся с молоковозом, который ехал навстречу. Отец Кузьмы рассказал в интервью Славе Дёмину, почему они в итоге решили не расследовать это дело.

Отец Кузьмы рассказал о ДТП

Виктор Кузьменко, как и его покойная жена, не верит в случайность аварии.

"Ну, здесь дело очень туманное, и какого-то нормального расследования не было. Всё как-то так пустили на самотек. Я лично согласен с Ольгой Михайловной, что прямых доказательств не было, а придерживаться каких-то своих других мнений почему-то не хотелось. Если честно, 50 на 50", — говорит мужчина.

В настоящее время следствие завершено. А семья Кузьмы сознательно решила больше не заниматься этим делом.

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"Закрыли. И на этом всё закончилось. Точно такая же ситуация была с Чорноволом. Точно так же дело так и не было до конца расследовано, и оставались лишь догадки. Мы в это дело особо не вмешивались. Мы понимали, что Андрейка умер, а в Киеве живут Светлана и его дочь Барбара. И если бы мы захотели узнать правду или где-то очень настойчиво задали этот вопрос, мы боялись за их жизнь в Киеве, за Свету и за внучку", — признался Виктор Кузьменко.

Виктор Кузьменко Фото: YouTube

Мужчина добавил, что "не дай Бог", чтобы нечто подобное случилось с самыми важными женщинами в жизни Кузьмы.

Последний раз отец Скрябина побывал на том месте, где погиб его сын, около шести лет назад.

В частности, дедушка рассказал о своей внучке Барбаре, которая недавно открыла косметологическую клинику в центре Киева. Девушка очень похожа на отца тем, что она трудолюбива.

Кузьма Скрябин погиб в ДТП

Певец Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года недалеко от села Лозуватка Днепропетровской области, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Утром следующего дня Скрябин ехал обратно в Киев на внедорожнике Toyota Sequoia.

Автомобиль артиста столкнулся с молоковозом. Певец погиб на месте.

По официальной версии, машина Кузьмы выехала на встречную полосу из-за сложных погодных условий.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Маша Ефросинина эмоционально высказалась об Андрее Кузьменко, чем навлекла на себя критику.

Дочь Скрябина Барбара Кузьменко до сих пор сожалеет, что отклонила предложение отца.

Кроме того, в сентябре 2025 года в Житомирской области открыли новый памятник Кузьме, который понравился далеко не всем.