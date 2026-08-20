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Машина стала купою металу: наслідки ДТП з Олею Поляковою (фото)

Оля Полякова потрапила в дтп і показала наслідки
Співачка Оля Полякова потрапила в дорожньо-транспортну пригоду | Фото: Instagram

Українська співачка Оля Полякова разом із донькою Марією опинилися в центрі автокатастрофи, що сталася пізно ввечері 19 серпня. У результаті сильного удару іншого автомобіля їхній транспортний засіб вилетів із проїжджої частини у кювет.

Про нічний інцидент Оля Полякова особисто розповіла в Instagram-сторіз, продемонструвавши наслідки аварії.

Оля Полякова потрапила в ДТП з донькою

Внаслідок зіткнення Марія травмувала ніс, а сама виконавиця зазнала нападу з боку чоловіка, який перебував біля авто ймовірного винуватця. За попередньою інформацією, ДТП спричинила кермувальниця, яка раптово почала розворот у непередбаченому місці.

наслідки дтп з поляковою
Співачка Полякова і її донька потрапили в ДТП
Фото: Скрін відео

"Боже, люди, ми тільки що потрапили в аварію і Маша зламала носа… Коротше, хтось в нас врізався", — поділилася деталями артистка.

Вона також додала щодо іншої автівки: "Кажуть, якась дівчина була за кермом. Просто розвернулася посеред дороги, а ми злетіли в кювет".

Відео дня

Як видно на відео, автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з Поляковою, повністю розтрощений спереду.

оля полякова в дтп
Полякова потрапила в ДТП
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Артистка виправдалася за порівняння України із концтабором. Також вона заявила, що не планує розпочинати політичну кар'єру.