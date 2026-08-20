Машина стала купою металу: наслідки ДТП з Олею Поляковою (фото)
Українська співачка Оля Полякова разом із донькою Марією опинилися в центрі автокатастрофи, що сталася пізно ввечері 19 серпня. У результаті сильного удару іншого автомобіля їхній транспортний засіб вилетів із проїжджої частини у кювет.
Про нічний інцидент Оля Полякова особисто розповіла в Instagram-сторіз, продемонструвавши наслідки аварії.
Оля Полякова потрапила в ДТП з донькою
Внаслідок зіткнення Марія травмувала ніс, а сама виконавиця зазнала нападу з боку чоловіка, який перебував біля авто ймовірного винуватця. За попередньою інформацією, ДТП спричинила кермувальниця, яка раптово почала розворот у непередбаченому місці.
"Боже, люди, ми тільки що потрапили в аварію і Маша зламала носа… Коротше, хтось в нас врізався", — поділилася деталями артистка.
Вона також додала щодо іншої автівки: "Кажуть, якась дівчина була за кермом. Просто розвернулася посеред дороги, а ми злетіли в кювет".
Як видно на відео, автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з Поляковою, повністю розтрощений спереду.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Після аварії невідомий чоловік вибив телефон з рук Олі Полякової.
- Співачка зробила гучну заяву після скандалу щодо її висловлювань на інтерв'ю Раміні Есхакзай. Вона сказала, що вважає критику у свій бік нормальним явищем, проте планує подати до суду за неправдиву інформацію про себе.
Артистка виправдалася за порівняння України із концтабором. Також вона заявила, що не планує розпочинати політичну кар'єру.