Машина превратилась в груду металла: последствия ДТП с Олей Поляковой (фото)
Украинская певица Оля Полякова вместе с дочерью Марией оказались в эпицентре ДТП, произошедшего поздно вечером 19 августа. В результате сильного удара со стороны другого автомобиля их машина вылетела с проезжей части в кювет.
Об ночном инциденте Оля Полякова лично рассказала в Instagram-сторис, показав последствия аварии.
Оля Полякова попала в ДТП вместе с дочерью
В результате столкновения Мария получила травму носа, а сама певица подверглась нападению со стороны мужчины, находившегося рядом с автомобилем предполагаемого виновника. По предварительной информации, ДТП спровоцировала водительница, которая внезапно начала разворот в непредвиденном месте.
"Боже, ребята, мы только что попали в аварию, и Маша сломала нос… Короче, кто-то в нас врезался", — поделилась подробностями артистка.
Она также добавила по поводу другой машины: "Говорят, за рулем была какая-то девушка. Она просто развернулась посреди дороги, а мы вылетели в кювет".
Как видно на видео, автомобиль, попавший в ДТП с Поляковой, полностью разбит в передней части.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- После аварии неизвестный мужчина выбил телефон из рук Оли Поляковой.
- Певица сделала громкое заявление после скандала, связанного с её высказываниями в интервью Рамине Эсхакзай. Она сказала, что считает критику в свой адрес нормальным явлением, однако планирует подать в суд за ложную информацию о себе.
Артистка оправдалась за сравнение Украины с концлагерем. Также она заявила, что не планирует начинать политическую карьеру.