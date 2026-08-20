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Машина превратилась в груду металла: последствия ДТП с Олей Поляковой (фото)

Оля Полякова попала в ДТП и показала последствия
Певица Оля Полякова попала в дорожно-транспортное происшествие | Фото: Instagram

Украинская певица Оля Полякова вместе с дочерью Марией оказались в эпицентре ДТП, произошедшего поздно вечером 19 августа. В результате сильного удара со стороны другого автомобиля их машина вылетела с проезжей части в кювет.

Об ночном инциденте Оля Полякова лично рассказала в Instagram-сторис, показав последствия аварии.

Оля Полякова попала в ДТП вместе с дочерью

В результате столкновения Мария получила травму носа, а сама певица подверглась нападению со стороны мужчины, находившегося рядом с автомобилем предполагаемого виновника. По предварительной информации, ДТП спровоцировала водительница, которая внезапно начала разворот в непредвиденном месте.

последствия ДТП с участием Поляковой
Певица Полякова и ее дочь попали в ДТП
Фото: Скрин видео

"Боже, ребята, мы только что попали в аварию, и Маша сломала нос… Короче, кто-то в нас врезался", — поделилась подробностями артистка.

Она также добавила по поводу другой машины: "Говорят, за рулем была какая-то девушка. Она просто развернулась посреди дороги, а мы вылетели в кювет".

Відео дня

Как видно на видео, автомобиль, попавший в ДТП с Поляковой, полностью разбит в передней части.

Оля Полякова в ДТП
Полякова попала в ДТП
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Артистка оправдалась за сравнение Украины с концлагерем. Также она заявила, что не планирует начинать политическую карьеру.