Машина превратилась в груду металла: последствия ДТП с Олей Поляковой (фото)

Украинская певица Оля Полякова вместе с дочерью Марией оказались в эпицентре ДТП, произошедшего поздно вечером 19 августа. В результате сильного удара со стороны другого автомобиля их машина вылетела с проезжей части в кювет.

Об ночном инциденте Оля Полякова лично рассказала в Instagram-сторис, показав последствия аварии.

Оля Полякова попала в ДТП вместе с дочерью

В результате столкновения Мария получила травму носа, а сама певица подверглась нападению со стороны мужчины, находившегося рядом с автомобилем предполагаемого виновника. По предварительной информации, ДТП спровоцировала водительница, которая внезапно начала разворот в непредвиденном месте.

Певица Полякова и ее дочь попали в ДТП Фото: Скрин видео

"Боже, ребята, мы только что попали в аварию, и Маша сломала нос… Короче, кто-то в нас врезался", — поделилась подробностями артистка.

Она также добавила по поводу другой машины: "Говорят, за рулем была какая-то девушка. Она просто развернулась посреди дороги, а мы вылетели в кювет".

Відео дня

Как видно на видео, автомобиль, попавший в ДТП с Поляковой, полностью разбит в передней части.

Полякова попала в ДТП Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

После аварии неизвестный мужчина выбил телефон из рук Оли Поляковой.

Певица сделала громкое заявление после скандала, связанного с её высказываниями в интервью Рамине Эсхакзай. Она сказала, что считает критику в свой адрес нормальным явлением, однако планирует подать в суд за ложную информацию о себе.

Артистка оправдалась за сравнение Украины с концлагерем. Также она заявила, что не планирует начинать политическую карьеру.