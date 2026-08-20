"Не удивлюсь, если это заказ": после аварии Поляковой вспомнили Кузьму Скрябина (фото)

Украинская певица Оля Полякова попала в дорожно-транспортное происшествие, что вызвало волну бурных обсуждений и конспирологических теорий в социальных сетях. Некоторые пользователи начали связывать ДТП с её недавними откровенными высказываниями в интервью Рамине Эсхакзай, сравнивая ситуацию с гибелью Кузьмы Скрябина.

Как пишут в Threads, тревогу подняли поклонники, заметившие странные обстоятельства инцидента:"Полякова попала в аварию. На машине, которая в них врезалась, нет номеров, водитель ведет себя агрессивно… Неужели это была попытка ее устранить, как тогда Кузьму, тоже после откровенного интервью?!"

В соцсетях сравнили ДТП с Поляковой и ДТП с Кузьмой Фото: Threads

Другие пользователи сразу подхватили эту тему, отметив: "Как только Полякова начала говорить правду и немного выступила против власти, как попала в аварию. Стоп, это же уже было. Совпадение — не думаю".

Оля Полякова с дочерью попала в ДТП Фото: Threads

В то же время значительная часть аудитории критически отнеслась к подобным обвинениям. В сети эмоционально отреагировали на волну конспирологии: "Больше всего меня пугают люди, которые со всей серьёзностью пишут, что Полякова не просто попала в аварию, а её хотели устранить… Сравнивать Полякову с Чорноволом — это вообще абсурд, невежество и парад конспирологического идиотизма".

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Пост в Threads о ДТП с участием Поляковой Фото: Threads

В частности, в связи с ДТП с участием Поляковой о случае с Кузьмой упомянула и известная певица alyona alyona.

"Оля, держись. Не удивлюсь, если это заказ. Кузьму все помнят", — написала рэперша.

Кузьма погиб в ДТП

Как известно, вокруг гибели Андрея Кузьменко годами ходили слухи: многие поклонники и даже его родители до сих пор верят в версию "заказного убийства" из-за его резкой критики тогдашней власти. Однако, согласно официальным выводам следствия, водитель потерял управление на скользкой дороге из-за сложных погодных условий, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Оля Полякова вместе с дочерью Марией оказались в центре ДТП, произошедшего поздно вечером 19 августа. В результате сильного удара со стороны другого автомобиля их машина вылетела с проезжей части в кювет.

После аварии неизвестный мужчина выбил телефон из рук Оли Поляковой.

Певица сделала громкое заявление после скандала, связанного с её высказываниями в интервью Рамине Эсхакзай. Она заявила, что считает критику в свой адрес нормальным явлением, однако намерена подать в суд за ложную информацию о себе.