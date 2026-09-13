"Ми бігли в поле": Оля Полякова з донькою потрапила під атаку "Шахеда"

Оля Полякова разом із молодшою донькою Алісою потрапила під атаку російського "Шахеда" під час поїздки потягом до Польщі. Пасажирів тричі евакуйовували, а під час третьої евакуації дрон влучив у локомотив.

Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

Полякова розповіла, що під час третьої евакуації вони разом з іншими пасажирами бігли в поле, після чого почули удар по потягу.

“Наш потяг, який прямував до Польщі, тричі евакуювали. На третій раз, коли ми бігли в поле, у цей потяг влучив “Шахед”. Ми це чули, але, слава Богу, були далеко”, — розповіла Полякова.

За її словами, вона була разом із молодшою донькою і перебувала у стані шоку. Артистка також зазначила, що не публікувала інформацію одразу через безпеку та пережитий стрес.

“Мені ще є багато про що сказати й багато чим я дуже шокована”, — додала співачка.

Видео дня

В “Укрзалізниці” повідомили, що 13 вересня російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда на Волині. Удар стався приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Поїзну бригаду завчасно попередила про загрозу моніторингова група, завдяки чому пасажирів вдалося евакуювати.

Раніше Фокус повідомляв про інші резонансні історії за участю Олі Полякової:

Співачка з'явилася в оперному театрі без спідньої білизни, а також розповіла про своє бачення ролі мистецтва під час війни. Її слова викликали неоднозначну реакцію аудиторії.

Полякова вчергове опинилася у центрі скандалу після публікації кадру з дегустацією делікатесів під час гастролей в Одесі. У соцмережах артистку розкритикували, згадавши її попередні заяви про «концтабір» та ДТП, у яку вона потрапила разом із донькою.

Також співачка розповідала, що 15 років приховувала свій справжній вік, публічно називаючи себе на п'ять років молодшою.