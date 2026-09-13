"Возможны худшие сценарии": Туск отреагировал на российские дроновые удары вблизи Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск после ночной атаки России в приграничной зоне созвал экстренный брифинг по вопросам безопасности в Правительственном центре безопасности страны (RCB).

В нем принимают участие министры и должностные лица, отвечающие за работу служб безопасности, сообщает Onet.

"Эскалация со стороны Российской Федерации стала реальностью, и ее проявления все больше приближаются к нашей границе", — заявил Туск.

По его словам, власти располагали информацией — как собственной, так и полученной от союзных служб — о возможной, нарастающей эскалации.

"Попытки парализовать работу пограничных переходов — не первый подобный инцидент; мы уже наблюдали подобное в Молдове. Мы знали, что российский план предусматривает попытки вызвать хаос, паралич и, возможно, даже уничтожение украинских пограничных переходов, — именно поэтому это затрагивает и нашу страну", — отметил премьер.

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Он подчеркнул, что в Польше должны отдавать себе отчет, что с сегодняшнего дня нужно работать в режиме повышенной готовности, поскольку в ближайшие недели и месяцы действия России будут усиливаться.

"Нельзя исключать вероятность того, что эта эскалация может распространиться и на нашу территорию. Я надеюсь, что этого не произойдет и худший сценарий не воплотится в жизнь. Однако недавние события, к сожалению, подтверждают информацию, которую мы получали на протяжении многих месяцев: возможны даже самые худшие сценарии", — заявил глава правительства.

Ночная атака РФ по приграничью: что известно

Во время российских атак на Украину польские военные подняли в воздух истребители F-16, вертолеты и самолет воздушной разведки SAAB, а власти предупредили жителей приграничных районов об угрозе.

Один из ударных беспилотников нанес удар по поезду, следовавшему по маршруту Киев — Варшава, еще до того, как состав достиг польской границы. Второй дрон упал в районе пограничного перехода "Дорогуск — Ягодин".

Польская авиация патрулировала небо несколько часов. По завершении операции Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было.

Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что рано утром польские системы зафиксировали атаку с применением более дюжины реактивных беспилотников типа "Герань-5" в западной части Украины.

Напомним, европейскую делегацию эвакуировали из спецпоезда после того, как дрон атаковал регулярный поезд "Киев-Варшава".

Также сообщалось, что Иран запросил у России ударные дроны для войны с Израилем и США.