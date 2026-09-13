"Можливі найгірші сценарії": Туск відреагував на російські удари дронів поблизу Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після нічної атаки Росії в прикордонній зоні скликав екстрений брифінг з питань безпеки в Урядовому центрі безпеки країни (RCB).

У ньому беруть участь міністри та посадові особи, відповідальні за роботу служб безпеки, повідомляє Onet.

"Ескалація з боку Російської Федерації стала реальністю, і її прояви дедалі більше наближаються до нашого кордону", — заявив Туск.

За його словами, влада мала інформацію — як власну, так і отриману від союзних служб — про можливу ескалацію, що набирала обертів.

"Спроби паралізувати роботу прикордонних переходів — це не перший подібний інцидент; ми вже спостерігали щось подібне в Молдові. Ми знали, що російський план передбачає спроби викликати хаос, параліч і, можливо, навіть знищення українських прикордонних переходів, — саме тому це стосується й нашої країни", — зазначив прем’єр.

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Він наголосив, що в Польщі мають усвідомлювати: відсьогодні потрібно працювати в режимі підвищеної готовності, оскільки найближчими тижнями та місяцями дії Росії посилюватимуться.

"Не можна виключати ймовірність того, що ця ескалація може поширитися й на нашу територію. Я сподіваюся, що цього не станеться і найгірший сценарій не втілиться в життя. Однак нещодавні події, на жаль, підтверджують інформацію, яку ми отримували протягом багатьох місяців: можливі навіть найгірші сценарії", — заявив глава уряду.

Нічна атака РФ на прикордонні території: що відомо

Під час російських атак на Україну польські військові підняли в повітря винищувачі F-16, вертольоти та літак повітряної розвідки SAAB, а влада попередила мешканців прикордонних районів про загрозу.

Один із ударних безпілотників завдав удару по поїзду, що рухався за маршрутом Київ — Варшава, ще до того, як поїзд досяг польського кордону. Другий дрон впав у районі прикордонного переходу "Дорогуск — Ягодин".

Польська авіація патрулювала небо протягом кількох годин. Після завершення операції Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що порушень повітряного простору країни зафіксовано не було.

Віце-прем'єр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що рано вранці польські системи зафіксували атаку з використанням понад десятка реактивних безпілотників типу "Герань-5" у західній частині України.

Нагадаємо, європейську делегацію евакуювали зі спеціального поїзда після того, як дрон атакував регулярний поїзд "Київ—Варшава".

Також повідомлялося, що Іран звернувся до Росії з проханням надати ударні дрони для війни з Ізраїлем та США.