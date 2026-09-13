"Стояв на станції": в УЗ назвали ймовірну ціль удару по поїзду на кордоні з Польщею

Вночі спеціальний поїзд, на борту якого перебували європейські радники з питань безпеки, а також колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, зупинили неподалік від кордону з Польщею, а пасажирів евакуювали.

В "Укрзалізниці" припустили, що ймовірною ціллю атаки дронів міг бути саме дипломатичний поїзд, який незадовго до ураження локомотива поїзда "Київ—Варшава" стояв на прикордонній станції "Ягодин".

У компанії повідомили, що реактивний меш-дрон, який атакував локомотив на кордоні України та Польщі, був виявлений диспетчером Центральної моніторингової групи, і сигнал про евакуацію з поїзда подали буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив.

У поїзді перебували радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські керівники, зокрема екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який саме в момент цієї атаки перебував на станції "Ягодин", їхав колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

Видео дня

"Цілком імовірно, що мішенню цього російського дрона міг бути й дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу у рамках перегляду розкладів руху поїздів у режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів. "Укрзалізниця" постійно коригує розклади руху поїздів залежно від того, які колії доступні, а які заблоковані через удари", — йдеться в заяві УЗ.

Залізничники нагадують, що ворог продовжує постійно атакувати цивільний рухомий склад, тому необхідно дотримуватися всіх правил безпеки та не ігнорувати сигнали співробітників "Укрзалізниці".

Європейська делегація з представниками уряду президента Володимира Зеленського обговорювала можливі мирні переговори з Росією. У суботу він відвідав міжнародну конференцію з питань безпеки YES, яка відбувалася в бункері одного з готелів класу "люкс".

Нагадаємо, у поїзді, який зазнав нападу "Шахеда", їхала Оля Полякова з дочкою.

Після атаки на прикордонні території прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрений брифінг з питань безпеки в Урядовому центрі безпеки країни. Відсьогодні польська влада працюватиме в режимі підвищеної готовності, оскільки, як переконаний глава уряду, у найближчі тижні та місяці дії Росії посилюватимуться.

У свою чергу, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що в разі вторгнення Польща перемогла б РФ за кілька тижнів.