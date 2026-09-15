"Граница на замке, ключ у "Герани": в РФ назвали цель ударов по КПП в Украине (видео)

Министерство обороны РФ не скрывает, что намеренно бьет по гражданским объектам в Украине.

Ведомство опубликовало момент циничной атаки на международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в ночь на 13 сентября.

"Граница на замке, ключ у "Герани". На пункте "Ягодин" досрочно закрыли смену. Российские войска поразили "Геранями" международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области", — заявили в ведомстве.

В МО РФ заявили, что удары по погранпереходам Украины "нарушают поставки иностранной военной помощи на ключевых транспортно-логистических узлах ВСУ".

Удар по пункту пропуска в Ягодине: что известно

В ночь на 13 сентября российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по автозаправочной станции, расположенной рядом с международным пунктом пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. На территории АЗС разгорелся масштабный пожар. Также огонь охватил грузовые автомобили, припаркованные на территории.

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Утром того же дня российские войска ударили по локомотиву пассажирского поезда "Киев-Варшава" в двух километрах от границы.

Позже стало известно, что на станции "Ягодин" в момент атаки стоял спецпоезд с европейской делегацией, в составе которой был, в том числе, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его, а также других членов делегации эвакуировали в связи с ударом беспилотника по поезду, который отправился со станции ранее.

В "Укрзализныце" не исключают, что целью удара был именно этот состав.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в беседе с "24 каналом" сказал, что российские оккупанты действительно усилили удары по приграничной инфраструктуре на западе Украины, атакуя объекты вблизи границы с Польшей. Для этого они активно используют технические мощности Беларуси, а именно ретрансляторы на границе, которые "ведут" вражеские беспилотники.

Напомним, Туск созвал брифинг после ударов по приграничью.

Также сообщалось, что Оля Полякова была среди эвакуированных пассажиров атакованного поезда.